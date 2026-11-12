    • 12 de noviembre de 2026 - 09:48

    Pedro Troglio promete sortear un auto si Banfield vence a Boca y llega a la final de la Copa Argentina

    El director técnico Pedro Troglio busca motivar al plantel de Banfield con un auto si vencen a Boca Juniors en la Copa Argentina.

    Pedro Troglio promete sortear un auto si Banfield vence a Boca y llega a la final de la Copa Argentina

    Pedro Troglio promete sortear un auto si Banfield vence a Boca y llega a la final de la Copa Argentina

    Foto:

    El director técnico de Banfield, Pedro Troglio, ha diseñado una singular estrategia para potenciar el rendimiento de su equipo ante Boca Juniors en la semifinal de la Copa Argentina. El entrenador prometió sortear un automóvil entre los jugadores si logran la victoria y avanzan a la final del certamen.

    Leé además

    España busca afianzar su liderato ante una República Checa necesitada en la Nations League

    República Checa recibe a España en un duelo clave por la Nations League
    FÉNIX F.C. vs ANKARA FC

    Fecha 9 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Esta particular iniciativa surge como un incentivo adicional para un plantel joven que se encuentra a dos partidos de consagrarse campeón. Troglio reconoció el favoritismo de Boca, pero también destacó el respeto que el rival ha mostrado hacia su equipo, considerándolo un factor clave para afrontar el encuentro.

    Pedro Troglio busca dar el golpe en el torneo

    En diálogo con los medios, Troglio explicó entre risas que la logística del premio dependerá de conseguir un "canje en zona sur", buscando así la colaboración de algún patrocinador. "Si conseguimos un canje en zona sur... Alguien que nos quiera dar una mano", comentó el DT, ilusionado con la posibilidad de concretar el sorteo.

    Pedro Troglio recordó su experiencia de 2018 en la Copa Argentina, cuando logró eliminar a Boca en octavos y a River en semifinales, llegando a la final contra Rosario Central. Este antecedente alimenta la confianza del entrenador, quien enfatizó que el presente de los equipos no define el resultado del partido. "No importa de qué manera vienen. Lo que importa es lo que hagamos nosotros", afirmó.

    Expectativas de Banfield en la semifinal

    El técnico subrayó que, si bien entiende el favoritismo de Boca por su historia y actualidad, considera una "falta de respeto" que se subestime a Banfield. "Es normal que digan que Boca va a ganar o ya lo pongan a Boca en una instancia final", pero "tenemos nuestras armas, un equipo joven", señaló. Las declaraciones de respeto por parte de Rodolfo Arruabarrena, Juan Román Riquelme y jugadores de Boca fueron valoradas por Troglio como "lo mejor".

    Para muchos futbolistas de Banfield, disputar esta semifinal representa su primera experiencia en una instancia de esta magnitud en un torneo nacional. Troglio confía en que la magnitud del compromiso funcionará como un estímulo, a diferencia de la tensión vivida durante la lucha por la permanencia en la liga. "Vamos con una expectativa enorme. No van a faltar las ganas, la dedicación, el sueño", aseguró el entrenador, para quien estar "a dos partidos de ser campeón" es una oportunidad para disfrutar y competir por un objetivo ambicioso.

    El ganador de este cruce se enfrentará en la final con Platense, que ya aseguró su lugar. Banfield se prepara para una de las citas más importantes de su calendario, con la esperanza de dar el golpe en Mendoza y ofrecer una alegría a toda la institución.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Selección Argentina de fútbol se prepara para un amistoso contra Uruguay en La Bombonera.

    Selección Argentina: tras el retiro de Messi, Scaloni define el equipo para el amistoso ante Uruguay

    Franco Colapinto podría regresar a la estructura oficial de Williams en la Fórmula 1.

    Franco Colapinto podría volver a Williams por un efecto dominó en la Fórmula 1

    Ariel Holan: Dirigir River es una cuenta pendiente y críticas por el título de Central

    Ariel Holan: "Dirigir River es una cuenta pendiente" y críticas por el título de Central

    Ultimo. Paso de Los Andes se convirtió en el último campeón de la Copa de Clubes Campeones y jugará la Recopa contra Sportivo Desamparados.

    La Copa de Clubes Campeones empieza a darle forma a su histórica edición de los 60 años

    Por Ariel Poblete