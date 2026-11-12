El director técnico Pedro Troglio busca motivar al plantel de Banfield con un auto si vencen a Boca Juniors en la Copa Argentina.

Pedro Troglio promete sortear un auto si Banfield vence a Boca y llega a la final de la Copa Argentina

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El director técnico de Banfield, Pedro Troglio, ha diseñado una singular estrategia para potenciar el rendimiento de su equipo ante Boca Juniors en la semifinal de la Copa Argentina. El entrenador prometió sortear un automóvil entre los jugadores si logran la victoria y avanzan a la final del certamen.

UN AUTO COMO PREMIO... PERO QUE APAREZCA UN CANJE 😅🚗



Troglio y la promesa para el plantel de Banfield de cara a la semifinal ante Boca por la Copa Argentina en TyC Sports.



🎙️ @santi_fiorda @agufantasia pic.twitter.com/AHKLmE9q9q — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2026 Esta particular iniciativa surge como un incentivo adicional para un plantel joven que se encuentra a dos partidos de consagrarse campeón. Troglio reconoció el favoritismo de Boca, pero también destacó el respeto que el rival ha mostrado hacia su equipo, considerándolo un factor clave para afrontar el encuentro.

"SABEMOS QUE ESTAMOS A DOS PARTIDOS DE SER CAMPEONES"



Pedro Troglio, mano a mano con TyC Sports antes del duelo con Banfield ante Boca en la semifinal de la Copa Argentina. pic.twitter.com/14oMZvnui7 — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2026 Pedro Troglio busca dar el golpe en el torneo En diálogo con los medios, Troglio explicó entre risas que la logística del premio dependerá de conseguir un "canje en zona sur", buscando así la colaboración de algún patrocinador. "Si conseguimos un canje en zona sur... Alguien que nos quiera dar una mano", comentó el DT, ilusionado con la posibilidad de concretar el sorteo.

Pedro Troglio recordó su experiencia de 2018 en la Copa Argentina, cuando logró eliminar a Boca en octavos y a River en semifinales, llegando a la final contra Rosario Central. Este antecedente alimenta la confianza del entrenador, quien enfatizó que el presente de los equipos no define el resultado del partido. "No importa de qué manera vienen. Lo que importa es lo que hagamos nosotros", afirmó.

Expectativas de Banfield en la semifinal El técnico subrayó que, si bien entiende el favoritismo de Boca por su historia y actualidad, considera una "falta de respeto" que se subestime a Banfield. "Es normal que digan que Boca va a ganar o ya lo pongan a Boca en una instancia final", pero "tenemos nuestras armas, un equipo joven", señaló. Las declaraciones de respeto por parte de Rodolfo Arruabarrena, Juan Román Riquelme y jugadores de Boca fueron valoradas por Troglio como "lo mejor".