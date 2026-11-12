    • 12 de noviembre de 2026 - 09:36

    Fecha 9 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    La novena fecha del Torneo Clausura en las canchas del predio Elite Club ofreció una jornada vibrante. A continuación, la cobertura completa con todos los marcadores, las anotadoras y las figuras destacadas de cada cruce en las tres divisiones.

    FÉNIX F.C. vs ANKARA FC

    FÉNIX F.C. vs ANKARA FC

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nueva fecha de la Liga F7 dejó sensaciones encontradas y tablas al rojo vivo. En la máxima categoría, Fénix dio el gran batacazo al quitarle el invicto al líder Ankara FC en un encuentro inolvidable, mientras que en la B Olimpo Team festejó al derrotar a Capra. A continuación, el desglose detallado partido por partido:

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    fecha 8 de la liga f7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    Fecha 8 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    Categoría A

    • Ankara FC 4 - 5 Fénix F.C.
      • Goles: Josefina Lértora (2), Josefina Putruele y Pía Comoglio (Ankara FC); Natali Hidalgo (4) y Milagros Valdez (Fénix F.C.).
      • Figura: Natali Hidalgo (Fénix F.C.)
    • Atl. Madera 4 - 7 United FC
      • Goles: Paula Bloin (2), Karen Melisa Gómez Domínguez y Guillermina Catalano (Atl. Madera); Gianella Castán (3), Cecilia Leiva (2), Carolina Molina y Julieta Rodríguez (United FC).
      • Figura: Gianella Castán (United FC)
    • Bianconeri 4 - 2 Puntineras
      • Goles: Abigaíl Frías (3) y María José Pérez (Bianconeri); Antonella Venerdini y Paula Pastor (Puntineras).
      • Figura: Abigaíl Frías (Bianconeri)
    • Adove FC 2 - 4 Nación F.C.
      • Goles: Valentina Quiroga y Martina Prudkin (Adove FC); Camila Turcuman (2), Magalí Flores y Priscila Porres (Nación F.C.).
      • Figura: Camila Turcuman (Nación F.C.)
    • Club de Amigas 4 - 9 La Scabioneta
      • Goles: Yohana Zabaleta (2) y Mayra Vera (2) (Club de Amigas); Laura Contrera (3), Amelia Zavalla (3), Erika Herrera, Luciana Ruiz y Martina Pereyra (La Scabioneta).
      • Figura: Laura Contrera y Amelia Zavalla (La Scabioneta)

    (Equipo libre: LBNV)

    Categoría B

    • Minaster 4 - 8 Pandora FC
      • Goles: Abigail Moreno (3) y Florencia López (Minaster); Florencia Pérez (5), Melina Bústos, Romina Tejada y Gisela Paredes (Pandora FC).
      • Figura: Florencia Pérez (Pandora FC)
    • Leonas F.C. 0 - 2 Vikingas
      • Goles: Marina Sánchez y Yamila Albornoz (Vikingas).
      • Figura: Marina Sánchez (Vikingas)
    • Champagnat 10 - 2 Los Angeles
      • Goles: Antonella Zabatarelli (5), Belén Bústos, Camila Salinas, Mara Knafelc, Camila Contrera Zárate y Valentina Gutiérrez (Champagnat); Elvia Carrizo y Cinthia Ortega (Los Angeles).
      • Figura: Antonella Zabatarelli (Champagnat)
    • Capra 0 - 3 Olimpo Team
      • Goles: Rita Ortega (2) y Daniela Luna (Olimpo Team).
      • Figura: Rita Ortega (Olimpo Team)
    • Champa F.C. 1 - 7 Punt. Estudiantil
      • Goles: Lourdes Stoppa (Champa F.C.); Victoria Escobar Suárez (2), Victoria Riveros, Maela Matus, Florencia Zibarelli, Sofía Guerra y Yamila Salinas (Punt. Estudiantil).
      • Figura: Victoria Escobar Suárez (Punt. Estudiantil)
    • La Fiori 4 - 0 Margaritas
      • Goles: Ángela Soria, Agostina Clavero Muñoz, Lorena López y Candelaria Figueroa (La Fiori).
      • Figura: Agostina Clavero Muñoz (La Fiori)

    Categoría C

    • Capritas 0 - 3 Fundamentalistas
      • Goles: Pamela Alemañe (2) y Celina Bueno (Fundamentalistas).
      • Figura: Pamela Alemañe (Fundamentalistas)
    • Constructoras 1 - 3 Nova F.C.
      • Goles: Brisa Lepez (Constructoras); Luciana Ferrer (2) y María Gracia Vera (Nova F.C.).
      • Figura: Luciana Ferrer (Nova F.C.)
    • Adovitas 2 - 1 Minerva
      • Goles: Nicole Aballay y Valentina Castro Font (Adovitas); Camila Hehn (Minerva).
      • Figura: Valentina Castro Font (Adovitas)
    • Académicas F.C. 1 - 3 Necaxa F.C.
      • Goles: Marianne López (Académicas F.C.); Luz Jofré (3) (Necaxa F.C.).
      • Figura: Luz Jofré (Necaxa F.C.)
    • Barsedlona 1 - 1 San Birrence
      • Goles: María Quiroga (Barsedlona); Celeste Armendariz (San Birrence).
      • Figura: Celeste Armendariz (San Birrence)
    • Celtic F.C. 2 - 1 La Verna
      • Goles: Denise Ibazeta y Celina Lladó (Celtic F.C.); Guadalupe Calvo (La Verna).
      • Figura: Celina Lladó (Celtic F.C.)

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