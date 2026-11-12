Fecha 9 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

Una nueva fecha de la Liga F7 dejó sensaciones encontradas y tablas al rojo vivo. En la máxima categoría, Fénix dio el gran batacazo al quitarle el invicto al líder Ankara FC en un encuentro inolvidable, mientras que en la B Olimpo Team festejó al derrotar a Capra. A continuación, el desglose detallado partido por partido:
Categoría B
- Minaster 4 - 8 Pandora FC
- Goles: Abigail Moreno (3) y Florencia López (Minaster); Florencia Pérez (5), Melina Bústos, Romina Tejada y Gisela Paredes (Pandora FC).
- Figura: Florencia Pérez (Pandora FC)
- Leonas F.C. 0 - 2 Vikingas
- Goles: Marina Sánchez y Yamila Albornoz (Vikingas).
- Figura: Marina Sánchez (Vikingas)
- Champagnat 10 - 2 Los Angeles
- Goles: Antonella Zabatarelli (5), Belén Bústos, Camila Salinas, Mara Knafelc, Camila Contrera Zárate y Valentina Gutiérrez (Champagnat); Elvia Carrizo y Cinthia Ortega (Los Angeles).
- Figura: Antonella Zabatarelli (Champagnat)
- Capra 0 - 3 Olimpo Team
- Goles: Rita Ortega (2) y Daniela Luna (Olimpo Team).
- Figura: Rita Ortega (Olimpo Team)
- Champa F.C. 1 - 7 Punt. Estudiantil
- Goles: Lourdes Stoppa (Champa F.C.); Victoria Escobar Suárez (2), Victoria Riveros, Maela Matus, Florencia Zibarelli, Sofía Guerra y Yamila Salinas (Punt. Estudiantil).
- Figura: Victoria Escobar Suárez (Punt. Estudiantil)
- La Fiori 4 - 0 Margaritas
- Goles: Ángela Soria, Agostina Clavero Muñoz, Lorena López y Candelaria Figueroa (La Fiori).
- Figura: Agostina Clavero Muñoz (La Fiori)
Categoría C
- Capritas 0 - 3 Fundamentalistas
- Goles: Pamela Alemañe (2) y Celina Bueno (Fundamentalistas).
- Figura: Pamela Alemañe (Fundamentalistas)
- Constructoras 1 - 3 Nova F.C.
- Goles: Brisa Lepez (Constructoras); Luciana Ferrer (2) y María Gracia Vera (Nova F.C.).
- Figura: Luciana Ferrer (Nova F.C.)
- Adovitas 2 - 1 Minerva
- Goles: Nicole Aballay y Valentina Castro Font (Adovitas); Camila Hehn (Minerva).
- Figura: Valentina Castro Font (Adovitas)
- Académicas F.C. 1 - 3 Necaxa F.C.
- Goles: Marianne López (Académicas F.C.); Luz Jofré (3) (Necaxa F.C.).
- Figura: Luz Jofré (Necaxa F.C.)
- Barsedlona 1 - 1 San Birrence
- Goles: María Quiroga (Barsedlona); Celeste Armendariz (San Birrence).
- Figura: Celeste Armendariz (San Birrence)
- Celtic F.C. 2 - 1 La Verna
- Goles: Denise Ibazeta y Celina Lladó (Celtic F.C.); Guadalupe Calvo (La Verna).
- Figura: Celina Lladó (Celtic F.C.)
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