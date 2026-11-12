Selección Argentina: tras el retiro de Messi, Scaloni define el equipo para el amistoso ante Uruguay

La Selecci3n de f3tbol de Argentina se prepara para su primer partido post Messi, enfrentando a Uruguay en un amistoso en La Bombonera.

La Selección Argentina de fútbol se prepara para un amistoso contra Uruguay en La Bombonera.

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La Selección de fútbol de Argentina iniciará una nueva etapa sin la presencia de Lionel Messi, quien se retiró del equipo. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se prepara para un amistoso contra Uruguay en La Bombonera, programado para el viernes a las 20, en el marco de la fecha FIFA de noviembre. Este encuentro marcará el debut de jóvenes promesas como Aarón Anselmino y Mariano Troilo, y representa el penúltimo partido del año para el equipo nacional, que luego enfrentará a Costa Rica en Córdoba.

El partido contra la Celeste, que se encuentra en un proceso de reconstrucción tras la eliminación del Mundial 2026 y la salida de Marcelo Bielsa, será la edición número 198 del Clásico del Río de la Plata. El historial favorece a Argentina con 92 victorias, frente a las 58 de Uruguay y 46 empates.

El entrenador Lionel Scaloni, quien está cerca de renovar su contrato, convocó a 28 jugadores, incluyendo el regreso de Gonzalo Montiel. La gran incógnita pasa por la presencia de Emiliano "Dibu" Martínez, quien se recupera de una fractura de mandíbula. Tampoco estarán disponibles por lesión Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González, mientras que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no fueron citados. Scaloni tampoco convocó a jugadores de Boca Juniors debido a compromisos en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

El once de la Selección de fútbol de Argentina ante la Celeste El probable equipo argentino para enfrentar a Uruguay se perfila con Gerónimo Rulli o Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina en la defensa; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en el mediocampo; y Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Franco Prestianni en el ataque. Scaloni aún debe definir quién portará la cinta de capitán y la camiseta número 10.