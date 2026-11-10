    • 10 de noviembre de 2026 - 08:46

    La Selección argentina arranca los entrenamientos con miras el primer amistoso ante Uruguay en la Bombonera

    El equipo de Lionel Scaloni se prepara para una exigente fecha FIFA, donde también enfrentará a Costa Rica en Córdoba.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina se entrenará este martes por primera vez antes de los amistosos ante Uruguay y Costa Rica en esta fecha FIFA. Un grupo importante de futbolistas llegó el lunes y se sumó a los primeros movimientos en el predio de Ezeiza.

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    Sin Messi y con varias caras nuevas: Scaloni dio la lista para los primeros amistosos de una nueva era

    A través de las redes sociales, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, compartió imágenes desde el gimnasio de la Selección y palpitó la previa de los entrenamientos junto a los jugadores.

    La primera práctica será hoy desde las 10 a puertas cerradas. La actividad continuará el miércoles 11 a partir de las 17 con una particularidad: los primeros 15 minutos finales estarán abiertos para la prensa.

    Esta es la primera fecha FIFA sin la presencia de Lionel Messi como líder y figura de la Selección, por lo que inicia un nuevo ciclo bajo el mando de Lionel Scaloni.

    El cronograma de entrenamientos de la Selección argentina

    El jueves 12, también a las 17, el equipo tendrá su última práctica antes del encuentro ante Uruguay. También lo harán a puertas cerradas. Ese mismo día, Scaloni brindará una conferencia de prensa.

    Cuándo juega la Selección argentina contra Uruguay

    El partido de la Selección argentina ante Uruguay en la Bombonera será el próximo viernes desde las 20 en La Bombonera.

    Los próximos partidos de la Selección argentina

    La doble fecha FIFA se completará el martes 17, cuando la Albiceleste se enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el segundo compromiso de esta nueva etapa del seleccionado sin Messi.

    Los amistosos le permitirán a Scaloni probar algunas variantes y evaluar a los futbolistas convocados en una lista de 28 jugadores. Entre las principales novedades se destacan la primera convocatoria de Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.

    La preparación comenzará este lunes en Ezeiza, con el clásico ante Uruguay en el horizonte y una nueva fecha FIFA como oportunidad para que el entrenador continúe ajustando el equipo.

    La lista de convocados de la Selección argentina para esta fecha FIFA

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