Sin Messi y con varias caras nuevas: Scaloni dio la lista para los primeros amistosos de una nueva era

Lionel Scaloni dio a conocer la primera lista de convocados de la Selección Argentina después del retiro de Lionel Messi , y la nómina deja en evidencia el comienzo de una nueva etapa. Sin el histórico capitán por primera vez por decisión propia después de más de dos décadas, el entrenador mantuvo una base de referentes, pero volvió a abrirles la puerta a varios futbolistas jóvenes que buscan instalarse definitivamente en el equipo nacional.

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La convocatoria está integrada por 27 jugadores para los amistosos de noviembre, los últimos compromisos de Argentina durante 2026. El primero será ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre en La Bombonera , mientras que cuatro días después, el martes 17, la Albiceleste enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba .

Los partidos tendrán una carga simbólica especial. Messi disputó su último encuentro con la camiseta argentina el pasado 6 de octubre frente a Benín en el Monumental , por lo que esta será la primera ventana internacional en la que Scaloni deberá construir el equipo sabiendo que el número 10 ya no volverá a estar disponible.

Entre las principales novedades aparece Santiago Beltrán , arquero de River, quien se suma a Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. El juvenil ya había sido observado por el cuerpo técnico en convocatorias anteriores, pero vuelve a aparecer dentro de un puesto en el que Scaloni empieza a pensar también a futuro.

En defensa hay una fuerte presencia de futbolistas que no formaron parte de la estructura habitual durante el último Mundial. Agustín Giay, Aaron Anselmino, Mariano Troilo y Román Vega aparecen entre los nombres que buscan afirmarse, junto a futbolistas de mayor recorrido como Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico.

El mediocampo también muestra la renovación. Equi Fernández, Máximo Perrone, Matías Soulé, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni forman parte de una camada que Scaloni viene siguiendo desde hace tiempo y que tendrá nuevas oportunidades para sumar minutos. A ellos se agregan Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Nico Paz y Giuliano Simeone.

En ataque, sin Messi y sin Lautaro Martínez, aparecen José Manuel López, Santiago Castro y Julián Álvarez, mientras que Thiago Almada vuelve a integrar la nómina y también aparece como una de las alternativas ofensivas del entrenador. Lautaro no fue convocado mientras atraviesa la recuperación de una lesión muscular sufrida con Inter.

La lista completa de convocados

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (River Plate)

Delanteros

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Gianluca Prestianni (Benfica)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Varias ausencias fuertes en la primera lista sin Messi

Además de la ausencia definitiva del capitán, la convocatoria presenta bajas importantes. Leandro Paredes y Nahuel Molina todavía deben cumplir sanciones derivadas de los incidentes posteriores a la final del Mundial frente a España, mientras que Lautaro Martínez quedó afuera por su lesión muscular.

Tampoco aparecen en esta convocatoria otros futbolistas que formaron parte del Mundial 2026, como Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás González, mientras que Nicolás Otamendi ya había disputado su despedida de la Selección durante la ventana internacional anterior. La nómina refleja así un recambio mucho más marcado respecto del plantel que afrontó la Copa del Mundo.

En comparación con los 26 futbolistas que disputaron el Mundial, Scaloni mantiene nombres fundamentales como Dibu Martínez, Montiel, Lisandro Martínez, Tagliafico, Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nico Paz, pero incorpora cada vez más jugadores que quedaron afuera de aquella lista.

Los primeros pasos de la era post-Messi

Los amistosos ante Uruguay y Costa Rica servirán para mucho más que cerrar el calendario de 2026. Serán las primeras pruebas concretas de una Selección que deberá reconstruir liderazgos, encontrar nuevas sociedades ofensivas y comenzar a definir qué jugadores tendrán protagonismo durante el próximo ciclo.

Scaloni ya había anticipado antes de la despedida de Messi que Argentina conservaría su identidad incluso sin su máxima figura y que los jóvenes tendrían espacio para aportar. La lista de noviembre confirma esa intención: junto a varios campeones y referentes aparecen futbolistas que hasta hace poco peleaban por ingresar en una convocatoria y que ahora tendrán una oportunidad dentro de un equipo que comienza una etapa completamente diferente.

El primer examen será ante Uruguay en La Bombonera. Luego llegará Costa Rica en Córdoba y el cierre definitivo de un año que tuvo al Mundial como gran protagonista y que ahora abre una pregunta inevitable para el futuro de la Albiceleste: cómo será la Selección Argentina después de Lionel Messi.