Lautaro Martínez quedó 22° en el Balón de Oro y Messi espera por el noveno

Lautaro Martínez terminó en el puesto 22 del Balón de Oro 2026 , según comenzó a revelar este lunes la organización durante la previa de la ceremonia que se realizará en Londres. El delantero del Inter fue así el primer argentino en conocer su ubicación definitiva, mientras la expectativa continúa puesta en Lionel Messi, que todavía permanece entre los futbolistas cuya posición no fue anunciada.

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Balón de Oro 2026: Messi y Lautaro Martínez, entre los nominados en la gala por los 70 años del premio

El resultado representa la quinta aparición de Lautaro entre los nominados al prestigioso premio que entrega France Football. El atacante argentino había terminado 21° en 2021, 20° en 2023, alcanzó un destacado séptimo lugar en 2024 y volvió a ocupar la posición 20 en 2025 . Esta vez quedó 22°, aunque volvió a integrar la selección de los 30 mejores futbolistas de la temporada.

La presencia del capitán del Inter entre los candidatos confirma su continuidad dentro de la consideración internacional. Su mejor resultado sigue siendo el séptimo puesto conseguido en 2024 , mientras que la edición 2026 volvió a colocarlo entre los nombres elegidos por France Football para competir por el máximo reconocimiento individual del fútbol.

La organización comenzó a revelar el ranking desde las posiciones más bajas antes del inicio formal de la ceremonia. Entre los primeros puestos anunciados aparecieron Marquinhos en el 25°, Dayot Upamecano en el 26°, Bruno Fernandes en el 27°, Julián Quiñones en el 28° y William Saliba y Sadio Mané compartiendo el 29°. Poco después se confirmó también el 24° lugar de Luis Díaz.

En ese proceso llegó el turno de Lautaro, que quedó definitivamente ubicado en el 22° escalón y cerró así su participación individual en esta edición.

Messi sigue esperando y busca su noveno Balón de Oro

La atención argentina ahora se concentra especialmente en Lionel Messi, que regresó este año a la lista de 30 nominados y continúa sin conocer su posición definitiva. El capitán argentino es el máximo ganador de la historia del galardón, con ocho conquistas, y una nueva victoria elevaría todavía más su récord.

Balón de Oro 2026: ¿por qué Messi no viajó a Londres para la gala?

Messi ganó su último Balón de Oro en 2023, después de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar. Posteriormente, Rodri se quedó con la edición 2024 y Ousmane Dembélé fue distinguido en 2025.

El rosarino comparte la nómina de candidatos de este año con figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Harry Kane, entre otros. Lautaro también formó parte de esa lista antes de conocerse oficialmente su 22° puesto.

Una gala especial en Londres

La ceremonia comenzará a las 17 de Argentina en el London Palladium y podrá seguirse a través de DAZN y Claro Sports. Esta edición tiene además un carácter especial porque marca los 70 años del Balón de Oro y, por primera vez, la premiación se realiza en Londres, ciudad elegida como homenaje a Stanley Matthews, ganador de la primera edición en 1956.

Argentina también tiene representación en otros premios de la jornada: Emiliano “Dibu” Martínez figura entre los candidatos al Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero de la temporada.

Por ahora, el primer resultado argentino ya está confirmado: Lautaro Martínez terminó 22°. La expectativa se traslada ahora a Messi y al anuncio de las posiciones superiores del Balón de Oro 2026.