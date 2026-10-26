Balón de Oro 2026: ¿por qué Messi no viajó a Londres para la gala?

Lionel Messi será uno de los grandes ausentes de la gala del Balón de Oro 2026 , que se celebra este lunes en Londres. El argentino volvió a integrar la lista de candidatos después de dos ediciones sin estar nominado, pero finalmente decidió no subirse al avión rumbo a Inglaterra y permanecer en Miami, donde viene de atravesar una intensa seguidilla de compromisos personales y deportivos.

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Messi no dio hasta el momento una explicación pública específica sobre su ausencia, pero el contexto de los últimos días permite entender la decisión. El rosarino acaba de completar un viaje a España, regresó rápidamente a Estados Unidos para jugar con Inter Miami y este domingo fue protagonista de la inauguración de la segunda edición de la Messi Cup , el torneo juvenil Sub-16 que organiza en Miami.

El capitán de Inter Miami venía de viajar a Oviedo , donde recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Apenas unas horas después emprendió el regreso hacia Estados Unidos y llegó con lo justo al compromiso de su equipo frente a New York Red Bulls, partido en el que ingresó durante el segundo tiempo.

Ese movimiento implicó otro cruce del Atlántico en pocos días y dejó muy poco margen para sumar un nuevo viaje hacia Londres. De acuerdo con lo informado por medios que siguen su agenda, la exigencia logística y física fue uno de los principales factores que pesaron en la decisión de no asistir a la ceremonia.

La Messi Cup también pesó en la decisión

Messi estuvo este domingo al frente de la apertura oficial de la Messi Cup 2026, que se disputa en Miami entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre y reúne a 16 clubes juveniles de distintas partes del mundo. River, Boca y Newell's forman parte de la competencia, que tiene 48 partidos programados durante una semana.

La ceremonia inaugural se extendió más de lo previsto por las condiciones climáticas y el argentino permaneció en el predio hasta entrada la noche. Durante el evento dio un discurso a los juveniles y también siguió varios encuentros desde uno de los palcos.

Messi tomó la palabra durante la presentación de la Messi Cup 2026 en Miami, uno de los compromisos que marcó su agenda antes de la gala del Balón de Oro. Foto: @themessicup

La presencia de Messi en Miami pocas horas antes de la gala prácticamente descartó cualquier posibilidad de que realizara otro viaje transatlántico para estar en Londres.

Inter Miami vuelve a jugar el miércoles

El calendario deportivo también fue determinante. Inter Miami enfrentará este miércoles a Cincinnati, como local, por una nueva jornada de la MLS, por lo que el cuerpo técnico necesita tener a Messi disponible y en condiciones después de una semana con varios traslados.

Viajar desde Miami a Londres para asistir a la gala y regresar inmediatamente a Estados Unidos hubiera significado sumar otro recorrido de larga distancia en apenas unos días, justo antes de un nuevo compromiso oficial.

Messi vuelve a competir por el Balón de Oro

Su ausencia no le quita protagonismo a la ceremonia. Messi está nuevamente nominado al premio después de dos años y aparece en una lista que incluye también a Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland y Vinícius Júnior, entre otras figuras.

El rosarino es el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho conquistas, y vuelve a formar parte de los 30 candidatos al premio masculino en una edición especial: se cumplen 70 años de la creación del galardón y, por primera vez, la ceremonia se realiza en Londres en homenaje a Stanley Matthews, ganador de la primera edición en 1956.

Messi, por lo tanto, estará entre los nombres centrales de la noche aunque no ocupe una butaca en el London Palladium. Su prioridad quedó en Miami, entre la Messi Cup y el próximo partido de Inter Miami, después de una semana marcada por viajes constantes entre Europa y Estados Unidos.