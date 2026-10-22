Messi, otra vez homenajeado en España: llegó a Oviedo para recibir el Princesa de Asturias

Lionel Messi sumará este viernes una distinción especial a una carrera repleta de títulos y reconocimientos. El futbolista argentino llegó este jueves a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 , un galardón que reconoce su trayectoria, sus valores deportivos y también la tarea solidaria que desarrolló durante años vinculada con la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad.

Messi aterrizó en Asturias durante la mañana en un vuelo privado acompañado por Antonela Roccuzzo y su llegada generó una enorme expectativa. Una multitud se acercó para intentar verlo en Oviedo, donde desde hace varios días se desarrolla la denominada Semana de los Premios y ya se encuentran otros de los galardonados de la edición 2026.

El argentino había sido anunciado como ganador el pasado 3 de junio , después de imponerse entre 27 candidaturas procedentes de 12 nacionalidades. En su decisión, el jurado destacó su “deslumbrante talento”, su excepcional trayectoria y su continuada labor solidaria para promover el acceso de los chicos a la educación y la salud.

El reconocimiento, por lo tanto, no está basado únicamente en sus goles, Balones de Oro o campeonatos obtenidos . La Fundación también valoró su constancia, humildad, comportamiento dentro del campo y compromiso con el juego colectivo, además de la tarea realizada por medio de la Fundación Leo Messi y su vínculo como embajador de UNICEF.

En el plano estrictamente deportivo, la organización lo presentó como el futbolista con más títulos conquistados de la historia. Su extensa carrera incluye los grandes éxitos obtenidos con Barcelona y la Selección Argentina, entre ellos cuatro Champions League, diez Ligas de España, dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022 , además de sus ocho Balones de Oro.

Qué es el Premio Princesa de Asturias

Los Premios Princesa de Asturias son reconocimientos de alcance internacional que distinguen contribuciones relevantes en los ámbitos científico, técnico, cultural, social y humanitario. Se entregan en ocho categorías: Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes.

En particular, la categoría Deportes distingue trayectorias que hayan contribuido al desarrollo y perfeccionamiento de la actividad deportiva y que, al mismo tiempo, representen un ejemplo de su dimensión social y de sus beneficios para las personas. La edición 2026 marca además la 46ª entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Cada ganador recibe una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y 50.000 euros. La tradicional ceremonia se realiza en el Teatro Campoamor de Oviedo y está presidida por los Reyes de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La agenda especial de Messi en Oviedo

Antes de recibir oficialmente el premio, Messi tendrá este jueves un contacto especial con chicos y jóvenes. A las 17.30 de España participará de un encuentro con la comunidad educativa en el Palacio de los Deportes de Oviedo, relacionado con el programa “El juego del 10”, una iniciativa que trabajó con estudiantes sobre valores como la inclusión, el respeto y la empatía a través del fútbol.

El viernes llegará el momento central. A las 12.30 de España tendrá lugar la audiencia de los premiados con la Familia Real en el Hotel de La Reconquista y, posteriormente, a las 18.30 —13.30 de Argentina—, comenzará la ceremonia oficial en el Teatro Campoamor.

Después de la premiación, la estadía del argentino será breve. Está previsto que regrese a Estados Unidos para volver a ponerse a disposición de Inter Miami, que el sábado tiene programado un nuevo compromiso por la MLS.

Cuando el premio fue anunciado, Messi reconoció que tenía un significado particular por su historia con España, el país donde creció futbolísticamente y vivió gran parte de su vida. Ahora regresó a territorio español para recibir personalmente una distinción que pone el foco tanto en la dimensión deportiva de su carrera como en el legado que construyó fuera de una cancha.