Messi recibió la insignia del Princesa de Asturias y espera la gran ceremonia en Oviedo

Lionel Messi ya vivió uno de los primeros momentos importantes de una jornada muy especial en Oviedo. El argentino recibió este viernes la insignia de los Premios Princesa de Asturias 2026 de manos de la princesa Leonor y quedó a la espera de la ceremonia central de la tarde, cuando será reconocido oficialmente con el galardón de Deportes por su extraordinaria trayectoria y su trabajo solidario.

El encuentro se realizó durante la mañana española en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista , donde Leonor recibió a los distintos premiados de esta edición. Messi estuvo acompañado por Antonela Roccuzzo , saludó a la heredera al trono español y luego participó de la tradicional fotografía junto al resto de los galardonados.

La audiencia tuvo además un componente histórico para la familia real: fue la primera vez que la princesa Leonor encabezó en solitario el encuentro con los premiados , antes de la ceremonia oficial que se desarrollará en el Teatro Campoamor.

La actividad de la mañana no fue todavía la ceremonia principal. El acto oficial comenzará este viernes a las 18.30 de España, 13.30 de Argentina , en el tradicional Teatro Campoamor de Oviedo y contará con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Allí Messi recibirá formalmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. La distinción incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo y una dotación económica de 50.000 euros, además de la insignia que ya le fue entregada durante la audiencia previa.

El argentino compartirá la ceremonia con otros protagonistas de alcance internacional, entre ellos Patti Smith, premiada en Artes; Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; el escritor Julian Barnes, en Letras; y la astronauta Christina Koch, distinguida con el Premio de la Concordia.

Por qué eligieron a Messi

El jurado anunció la elección del rosarino el pasado 3 de junio después de analizar 27 candidaturas de 12 nacionalidades. Entre los argumentos destacó su “deslumbrante talento”, su excepcional carrera deportiva y especialmente la tarea que lleva adelante para favorecer el acceso de niños en situación vulnerable a la educación y la salud.

También fueron valorados su comportamiento dentro de la cancha, la constancia, la humildad y el compromiso con el juego colectivo. Messi se convertirá además en el primer futbolista en recibir de manera individual el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: anteriormente el fútbol había sido reconocido, entre otros casos, con la Selección de Brasil en 2002 y conjuntamente con Iker Casillas y Xavi Hernández en 2012.

La visita del argentino provocó una enorme expectativa en Oviedo desde su llegada junto a Antonela. Durante el jueves fue recibido por una multitud y participó de un encuentro con miles de estudiantes en el Palacio de los Deportes, dentro del proyecto “El juego del 10”, basado en valores como la inclusión, el respeto y el juego limpio.

Ahora queda el acto más esperado. A las 13.30 de Argentina, Messi subirá al escenario del Teatro Campoamor para recibir oficialmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, otro reconocimiento internacional que se incorporará a una carrera marcada por sus logros dentro de la cancha y su impacto fuera de ella.