El Tiro Deportivo sanjuanino brilla en el plano sudamericano

Protagonista. El tiro deportivo de San Juan se lució en Buenos Aires ratificando el gran nivel de los tiradores locales en el mapa nacional.

El tiro deportivo en San Juan continúa consolidando un crecimiento sostenido, impulsado por una renovada y entusiasta camada de jóvenes que día a día se suman a las instalaciones del Tiro Federal San Juan. Gracias a esta articulación estratégica y al respaldo oficial, los deportistas locales han podido decir presente y medirse en el más alto nivel dentro de las diferentes competencias del calendario nacional.

Un claro testimonio de este presente promisorio es la actuación del experimentado Mario Riveros en el Campeonato Sudamericano de Tiro , desarrollado del 21 al 25 de octubre en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires. El certamen albergó a más de 300 tiradores de toda la región en las disciplinas de Rifle, Pistola, Escopeta y Paratiro.

La destacada performance del representante de San Juan comenzó el sábado 24 de octubre en la prueba de 50m Rifle Tendido Open, integrando el equipo Argentina 2 junto a Nicolás Gogorza y Lautaro González. Allí, el trío nacional obtuvo el segundo puesto, en una jornada histórica donde los tres escalones del podio fueron ocupados por equipos argentinos.

El cierre del día domingo dio otra satisfacción, cuando Riveros compitió en la especialidad de Carabina Tres Posiciones defendiendo los colores de Argentina 3, en compañía de Alejandro Snaider y Rodrigo Hernández. Con una sólida labor colectiva, consiguieron la tercera ubicación, ubicándose por detrás de Argentina 1 y la delegación de Brasil.