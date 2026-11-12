El entrenador Ariel Holan confesó su deseo de dirigir a River Plate y cuestionó la forma en que se otorgó el título anual a Rosario Central en 2025.

Ariel Holan: "Dirigir River es una cuenta pendiente" y críticas por el título de Central

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El entrenador Ariel Holan confesó en una entrevista que dirigir a River Plate representa una cuenta pendiente en su carrera, a pesar de que su familia materna es hincha de Boca Juniors.

Holan relató su experiencia como ayudante de campo de Matías Almeyda en la B Nacional, describiendo el rol como un aprendizaje significativo en un momento delicado para la institución millonaria.

“Yo los veía a mis compañeros y, sobre todo, a Matías con una responsabilidad y una mochila enorme”, recordó Holan sobre esa etapa, añadiendo que vivió ese período “cortando clavos” hasta el final.

La opinión de Ariel Holan sobre el título El exentrenador de Rosario Central también abordó la controversia en el fútbol argentino sobre la declaración de campeón de tabla anual para su exequipo en 2025. Holan expresó su malestar por la desvalorización del trabajo realizado por su equipo, que sumó 66 puntos, una cifra que ningún otro equipo alcanzó en esa temporada.

"Nosotros hicimos 66 puntos, y en este campeonato, nadie llegó a 66 puntos. Yo me quedo con eso. No si me la dieron, si se la dieron a Central o cómo se la dieron", sentenció, manifestando su disconformidad con la situación general.