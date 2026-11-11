La Selección tuvo su segundo entrenamiento: la formación que piensa Lionel Scaloni para el amistoso con Uruguay

La Selección argentina tuvo este miércoles su segundo entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. A dos días del primer amistoso, el entrenador Lionel Scaloni empezará a definir la formación titular para enfrentar a Uruguay el próximo viernes en la Bombonera.

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La práctica sufrió un cambio de último momento: estaba programado que empezara a las 17, pero la AFA informó que se postergó para las 18.15 por el operativo de seguridad que se montó para despedir al papa León XIV en el cierre de su gira el país.

El DT ya cuenta con el plantel completo a disposición. El martes por la mañana, los futbolistas empezaron la jornada en el gimnasio y luego se trasladaron a la cancha para hacer trabajo técnico con pelota, y movimientos de velocidad y coordinación.

En la jornada siguiente, los jugadores participaron del primer ensayo táctico que dispuso Scaloni. A partir de este punto, el DT terminará de decidir la formación para enfrentar a la Celeste en el inicio de la fecha FIFA.

El cruce con Uruguay será el primer compromiso oficial de la era pos-Messi, luego de que el capitán se retirara del conjunto nacional en el último amistoso ante Benín.

El jueves 12 a las 17, el equipo tendrá su última práctica antes del encuentro ante los dirigidos por Diego Forlán. Será a puertas cerradas. Ese mismo día, Scaloni brindará una conferencia de prensa y se espera que haya novedades sobre la renovación de su contrato como seleccionador nacional.

Cómo puede formar la Selección argentina contra Uruguay

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Cuándo juega la Selección argentina

Selección argentina vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre desde las 20 en la Bombonera.

Selección argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La lista de convocados de Scaloni para los partidos ante Uruguay y Costa Rica

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

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