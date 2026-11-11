    • 11 de noviembre de 2026 - 22:20

    Dolor en el fútbol argentino: murió Ricardo "Negro" Rodríguez, histórico entrenador

    El director técnico tenía 72 años. Su último equipo fue El Porvenir, al que dirigió en 2025. También tuvo tres ciclos en All Boys, el club con el que construyó un vínculo especial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fútbol argentino está de luto: murió Ricardo José Rodríguez, conocido como el “Negro” o RRDT, a sus 72 años. El histórico entrenador del Ascenso tuvo una extensa trayectoria en distintos clubes del país, aunque su nombre quedó especialmente ligado a All Boys.

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    El experimentado entrenador construyó una carrera que lo llevó por diferentes categorías del fútbol argentino. Su último trabajo como director técnico fue en El Porvenir, durante 2025.

    Su historia con All Boys fue una de las más importantes de su recorrido profesional. Primero defendió la camiseta del equipo de Montecastro como futbolista, entre 1976 y 1978, y posteriormente regresó para asumir como entrenador en tres oportunidades.

    Sus ciclos al frente del Albo fueron entre 1997 y 1999, 2001 y 2003, y 2013 y 2014. En esta última etapa tuvo la oportunidad de dirigir al equipo en la Primera División del fútbol argentino.

    A lo largo de su carrera también pasó por instituciones como Platense, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, Los Andes, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Racing de Córdoba, Independiente Rivadavia y Boca Unidos, entre otros equipos.

    Su fallecimiento representa una pérdida para el fútbol de Ascenso, donde se convirtió en un entrenador reconocido por su extensa trayectoria y por los distintos clubes que dirigió durante casi tres décadas.

    El mensaje de Defensa y Justicia tras su muerte

    Uno de los primeros clubes en reaccionar a su muerte fue Defensa y Justicia, club por el que pasó en el 2011 como entrenador.

    “Lamentamos el fallecimiento de Ricardo Rodríguez, quien fuera el entrenador de nuestro primer equipo en la temporada 2011/12. Le enviamos a su familia el afectuoso saludo del pueblo Halcón. QEPD RRDT”, escribieron junto a una foto de su paso.

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