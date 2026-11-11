La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Clausura

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La Liga Profesional publicó el cronograma completo de los partidos de octavos de final del Torneo Clausura 2026 , instancia que dará comienzo a los playoffs del certamen.

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La acción comenzará el viernes 20 de noviembre con el cruce entre Vélez y Belgrano, para luego darle paso a un fin de semana a puro fútbol que incluirá las presentaciones de Independiente vs. a Argentinos el sábado y River recibiendo a Lanús el domingo.

La fecha continuará el lunes con el duelo entre Gimnasia y Newell’s en La Plata, y tendrá su cierre estelar el miércoles 25 con el choque entre Boca e Independiente Rivadavia en la Bombonera.

De esta manera, los playoffs se pondrán en marcha después de la Fecha FIFA en la que la Selección argentina disputará amistosos en el país ante Uruguay, en la Bombonera, y frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Viernes 20 de noviembre a las 20: Vélez vs. Belgrano

Así se jugarán los octavos de final

Sábado 21 de noviembre a las 15: Defensa y Justicia vs. Barracas Central

Sábado 21 de noviembre a las 17: Argentinos Juniors vs. Independiente

Domingo 22 de noviembre a las 16: Rosario Central vs. Gimnasia (Mendoza)

Domingo 22 de noviembre a las 19: River Plate vs. Lanús

Domingo 22 de noviembre a las 22: Instituto vs. Huracán

Lunes 23 de noviembre a las 17: Gimnasia (La Plata) vs. Newell’s Old Boys

Miércoles 25 de noviembre a las 21: Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia

Torneo Clausura 2026: el cuadro de los playoffs

La parte izquierda del cuadro presenta estos enfrentamientos:

Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)

River Plate (4° B) vs. Lanús (5° A)

Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A)

Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)

Por el lado derecho, los partidos son:

Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia (Mendoza) (8° A)

Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B)

Boca Juniors (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B)

Gimnasia (La Plata) (3° B) vs. Newell’s (6° A)

Formato de los playoffs del Torneo Clausura 2026

Serán llaves a un solo encuentro en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate, habrá tiempo suplementario (dividido en dos tiempos de 15 minutos) y, si persiste la igualdad, la definición será por penales. Ese mismo sistema se aplicará para los cuartos de final y las semifinales.

La final también será con prórroga y penales, pero se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, el sábado 12 de diciembre.

Fechas de las siguientes instancias de los playoffs del Clausura 2026

Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre

Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata

Qué se juega el campeón: clasificación a la Copa Libertadores y Trofeo de Campeones

El equipo que se consagre campeón del Clausura 2026 se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, disputará la final por el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Torneo Apertura, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.