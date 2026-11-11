Regional Amateur: los hinchas de Desamparados podrán viajar como neutrales a San Luis para la revancha de semifinal

Después del 4-0 obtenido en la ida, Desamparados jugará en el Estadio de la Pedrera en Villa Mercedes por el pase a la final de la Región Cuyo y contará con el aliento de sus hinchas.

Se terminó la intriga. Sportivo Desamparados podrá contar con el apoyo de sus hinchas este domingo cuando se juegue la revancha de las semifinales de la Región Cuyo del Regional Amateur ante Defensores de Belgrano de Justo Daract. El encuentro se jugará en el Estadio de La Pedrera desde las 16.30 horas. Desde la dirigencia del club puntano le brindaron a DIARIO DE CUYO detalles sobre la venta de entradas.

El duelo será clave. Con la ventaja obtenida en Puyuta, Desamparados buscará ante el "Defe" el pase a la final de la Región Cuyo. El conjunto de Justo Daract llevará su localía al Estadio de La Pedrera en Villa Mercedes para poder recibir hinchas neutrales.

Si bien desde la división del D3 de la Policía de San Juan, el Comisario Sergio Avila el martes por la noche en una entrevista con Radio Santa Cecilia había descartado que los hinchas sanjuaninos pudieran viajar debido a que desde la Policía de San Luis habían enviado una notificación expresando que no prestarían garantías, este miércoles todo cambió. "Finalmente hemos recibido una nueva notificación desde la Policía de San Luis y prestarán la seguridad para el encuentro. Los hinchas de Sportivo sí podrán viajar", expresó Avila en comunicación con DIARIO DE CUYO esta noche.