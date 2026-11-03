    • 3 de noviembre de 2026 - 15:16

    Defensores, la "Cenicienta" de Justo Daract que desafiará la historia de Desamparados en las semis del Regional

    Con 79 años, una cancha de tierra y una mística de pueblo, el equipo de la Liga de Villa Mercedes, se metió entre los cuatro mejores de la Región Cuyo. La historia del humilde club que se cruzará con las aspiraciones de Desamparados.

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    Diario de Cuyo | Vanessa Chaparro
    Por Vanessa Chaparro

    El Torneo Regional Amateur sigue revalando historias de clubes de pueblo, de esos que sueñan a lo grande y que aspiran a dar batacazos ante gigantes con historia. El certamen este fin de semana dará inicio a la Cuarta Ronda, es decir las semifinales, que tendrán a Sportivo Desamparados midiendose ante Defensores de Belgrano de Justo Daract, club ubicado a casi 500 kilómetros de San Juan.

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    Esa localidad del departamento General Pedernera, vecino de Villa Mercedes, tiene al "Rojinegro" haciendo una campaña histórica en el certamen donde se cruzará con la rica historia de Desamparados, que tiene como objetivo volver al Federal A.

    Como dice el dicho "hay historias que el dinero no puede comprar". Clubes que con presupuestos chicos buscan dar el batacazo ante los que sí se armaron para pelear cosas a lo grande. Así se presenta la historia de Defensores de Belgrano de Justo Daract, una de las revelaciones del torneo. Para este trascendental duelo, el "Víbora" deberá recorrer los 456 kilómetros que separan San Juan de suelo puntano, en un viaje de más de cinco horas y media que los trasladará a otra dimensión futbolística.

    Una Cenicienta que no se armó para subir, pero no para de soñar

    Fundado el 15 de marzo de 1947, este club de San Luis cargaba con décadas de esfuerzo silencioso. Durante diez largos años penó en la categoría B de la Liga Villamercedina, transitando momentos de zozobra institucional sin comisiones directivas estables. El repunte llegó de la mano de la normalización. A finales de 2024 lograron el ansiado ascenso a la máxima categoría liguera y, desde entonces, la historia cambió para siempre. En 2025 fueron campeones del Apertura en su debut absoluto en el Torneo Regional, repitieron el éxito en el Apertura de este año y se alzaron con la Copa Provincial ganándose el derecho de disputar por segunda vez el certamen federal.

    Bajo la conducción técnica del joven técnico Diego Rohner, Defensores no necesitó fichar grandes figuras ni romper el mercado con nombres pesados. "Su secreto es una base consolidada que se conoce de memoria, un orden táctico riguroso y un hambre de gloria que se alimenta en cada entrenamiento", cuenta el periodista puntano Gastón Vila Calderón a DIARIO DE CUYO.

    El camino en el presente torneo no fue color de rosas. Los de Justo Daract integraron un grupo durísimo y lograron la clasificación de manera agónica en la última fecha, superando por penúltimo esfuerzo a Naschel Unidos, que venía liderando la zona.

    En los cruces de eliminación directa, el equipo demostró de qué está hecho. En octavos de final se midieron ante La Totora de Candelaria en una serie inolvidable: tras empatar sin goles como locales, jugaron la revancha en una cancha castigada por la lluvia y el barro. Fue allí donde agigantó su figura el arquero Joaquín Castillo, anotando un histórico gol de tiro libre que ayudó a sellar el pase. En la Tercera Ronda, superaron con autoridad a San Martín de Merlo imponiéndose 3 a 1 en su reducto de "El Coliseo" y sentenciando la clasificación de visitantes con un empate 2 a 2, coronado por un doblete de su goleador, Domínguez.

    Cancha de tierra y el contraste con los gigantes

    Hoy, la estampa de Defensores de Justo Daract es la del típico club de pueblo donde todos se conocen. Su cancha de tierra, con tribunas modestas y una cabina de transmisión con un poste en el medio que le otorga un encanto casi cinematográfico, late cada fin de semana al ritmo de su gente.

    Mientras se rumorea sobre la posibilidad de mudar la localía a escenarios más imponentes como La Pedrera por cuestiones de logística o recaudación, el verdadero tesoro del "Defe" radica en su fortaleza casera. Acostumbrados al sacrificio del potrero, los puntanos saben que recibir a un peso pesado como Desamparados en su propia trinchera puede nivelar las jerarquías y desestabilizar a equipos acostumbrados al lujo de céspedes impecables.

    El sueño está en marcha. Defensores de Belgrano de Justo Daract va por el milagro de agigantar la leyenda ante un histórico como Desamparados que ya sabe cómo enfrentar a equipos que cargan la historia de todo un pueblo detrás. El equipo conducido por Mauricio Del Cero ya eliminó a San Carlos de Mendoza en Octavos previo a vencer a Unión en Cuartos.

    Ahora el Víbora agigantado por su enorme presente que lo tendrá este jueves jugando por el título del Clausura, ya piensa en el "Defe" de Justo Darac. Sabe que será difícil pero representará un paso más a su sueño llamado ascenso.

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