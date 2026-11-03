River se quedó sin margen: ya no puede entrar a la Libertadores por la tabla anual y solo le queda una vía

River se quedó definitivamente sin posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual. El triunfo de Independiente Rivadavia de Mendoza sobre Banfield terminó de cerrar el último camino matemático que le quedaba al equipo de Leonardo Ponzio, que ahora tendrá que apostar todo al Torneo Clausura si quiere disputar el máximo certamen continental el próximo año.

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La derrota por 1-0 ante Boca en el Superclásico ya había dejado al Millonario en una situación extremadamente complicada. Sin embargo, todavía conservaba una combinación de resultados que podía permitirle terminar quinto en la acumulada y esperar la liberación de plazas. Esa posibilidad desapareció después de la victoria del conjunto mendocino.

River tiene 52 puntos y, aunque todavía debe disputar la última fecha frente a Aldosivi, solamente puede llegar a 55. Independiente Rivadavia ya alcanzó los 56 y se convirtió en otro de los equipos que terminará inexorablemente por encima del conjunto de Núñez.

Hasta hace algunas horas, River todavía podía hacer cuentas con las eventuales plazas que se liberaran por los campeones de las distintas competencias. La Tabla Anual entrega lugares a la Libertadores y, cuando un equipo obtiene otra clasificación directa por haber ganado un torneo, su puesto puede trasladarse al siguiente de la clasificación general.

Pero el escenario cambió. El Millonario ya no tiene posibilidades de finalizar quinto y lo máximo que puede conseguir es el sexto puesto . A esta altura, las combinaciones posibles solamente podrían liberar hasta dos plazas que le resulten útiles, por lo que aun ganándole a Aldosivi ya no existe un escenario que lo coloque dentro de la Libertadores por la acumulada.

En concreto:

River tiene 52 puntos y puede terminar con un máximo de 55.

Independiente Rivadavia ya llegó a 56 , por lo que no puede ser alcanzado.

El Millonario ya no puede finalizar entre los cinco primeros de la Tabla Anual.

Las eventuales liberaciones de cupos no alcanzan para llevar el boleto hasta la posición máxima a la que puede llegar River.

Por eso, la Tabla Anual dejó de ser una vía de clasificación a la Libertadores 2027.

La única posibilidad: ser campeón del Torneo Clausura

El panorama ahora es mucho más sencillo, aunque también mucho más exigente: River necesita ganar el Torneo Clausura 2026.

El campeón del certamen obtiene una plaza directa para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, independientemente de la posición que haya ocupado en la Tabla Anual. Como River ya está clasificado a los playoffs del Clausura, mantiene viva esa posibilidad.

Esto significa que el partido contra Aldosivi sigue teniendo importancia para cerrar la fase regular y definir la posición del Millonario dentro de su zona, pero ganarlo ya no modificará su situación en la clasificación anual hacia la Libertadores.

Una vez terminada esa etapa comenzarán los cruces eliminatorios. Desde allí, River tendrá que avanzar ronda por ronda hasta quedarse con el título. No habrá margen para especular con otros resultados: si es campeón, jugará la Libertadores; si queda eliminado, se terminará definitivamente la posibilidad.

Si no gana el Clausura, jugará la Sudamericana

River sí tiene asegurada su participación internacional durante 2027. El equipo ya consiguió una ubicación suficiente en la acumulada para clasificarse a la Copa Sudamericana, por lo que no corre riesgo de quedarse completamente afuera de las competencias continentales.

Sin embargo, volver a disputar la Sudamericana significaría quedar fuera de la Libertadores por segundo año consecutivo, un escenario de fuerte impacto deportivo para un club que tiene como objetivo habitual competir en el principal torneo de Sudamérica.

La ausencia también puede tener consecuencias más allá de 2027. No disputar la Libertadores limita la posibilidad de sumar puntos en el ranking continental que se utiliza para definir futuras clasificaciones al Mundial de Clubes 2029, además de representar menores ingresos potenciales por premios y recaudaciones internacionales.

Cómo llegó River a esta situación

La campaña irregular en la Tabla Anual terminó siendo determinante. River quedó con 52 unidades después de perder el Superclásico ante Boca y ya no tuvo margen para recuperarse cuando Independiente Rivadavia consiguió los puntos que necesitaba para hacerse inalcanzable.

Uno de los problemas estuvo en su rendimiento como local. Durante 2026 acumuló seis derrotas en el Monumental en partidos de fase regular, una cantidad que le impidió sostenerse cerca de los primeros lugares pese a distintos momentos de recuperación durante la temporada.

Ahora las cuentas desaparecieron. River ya sabe exactamente qué necesita para volver a la Copa Libertadores en 2027: levantar el trofeo del Torneo Clausura. Cualquier otro desenlace lo enviará nuevamente a la Copa Sudamericana.