Conmoción en el fútbol español: murió Jesús de Miguel tras chocar contra un arquero rival

El fútbol español atraviesa horas de profunda conmoción por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife , quien falleció este martes a los 8 luego de sufrir un grave accidente durante un partido frente al FC Andorra.

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El futbolista había sido trasladado de urgencia a un hospital e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras sufrir un paro cardiorrespiratorio producto de un fuerte choque con el arquero rival.

La noticia fue confirmada por el propio Tenerife a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. "Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento", expresó la institución , que calificó el desenlace como cruel y anunció una jornada de duelo.

El club también acompañó a los familiares y seres queridos del jugador en este difícil momento. La familia, por su parte, agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas y pidió respeto por su privacidad.

El episodio se produjo cuando De Miguel fue a disputar una pelota aérea y el arquero del Andorra, Jesús Owono, salió a interceptarla. Ambos futbolistas chocaron y el delantero quedó inconsciente sobre el campo de juego.

La gravedad de la situación generó una inmediata reacción de los jugadores de ambos equipos, que reclamaron la asistencia médica. El personal sanitario atendió al atacante y consiguió estabilizarlo antes de trasladarlo en una ambulancia medicalizada.

El árbitro del encuentro, Pérez Hernández, expulsó a Owono con tarjeta roja y posteriormente comunicó la suspensión del partido a los capitanes y cuerpos técnicos.

De la estabilidad al empeoramiento neurológico

De Miguel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en terapia intensiva. En un primer informe, el Tenerife había señalado que su estado era estable dentro de la gravedad.

Sin embargo, durante la mañana del martes, la institución comunicó un empeoramiento neurológico. Poco después se confirmó su fallecimiento, ocurrido a las 8.

La noticia provocó numerosas expresiones de dolor y solidaridad en el ambiente deportivo. El FC Andorra, rival del Tenerife en el encuentro, también manifestó sus condolencias y acompañó a los familiares, al jugador y a la institución.

El Real Madrid, el Rayo Vallecano y otras entidades se sumaron a los mensajes de apoyo. Además, la Federación Española anunció la suspensión de la jornada de la Copa del Rey y de un encuentro de la selección Sub-21 en señal de duelo.