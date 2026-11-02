Universidad Nacional de San Juan se consagró campeón en Sub 14 en Salta

La U obtuvo el título en el Argentino de Clubes Sub 14 Damas en Salta, donde San Juan Rugby finalizó sexto. En Sub 19 Damas, en Rosario, la UNSJ ocupó la sexta posición.

Presencia. La U tuvo participación en Salta y en Rosario con muy buenos resultados.

Los equipos sanjuaninos tuvieron participación en los Campeonatos Argentinos de Clubes de Hockey sobre Césped Damas, en las categorías Sub 14 y Sub 19, que se disputaron desde el jueves 29 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, en Salta y Rosario, respectivamente.

En el Campeonato Argentino de Clubes Sub 14 Damas, disputado en Salta, la Universidad Nacional de San Juan (U.N.S.J.) tuvo una destacada actuación y se consagró campeona tras igualar 2 a 2 con Los Tordos en la final y quedarse con la definición por penales por 3 a 2.

El conjunto universitario había superado a Jockey Club de Salta A por 5 a 1 en semifinales, luego de una fase de grupos en la que sumó siete puntos. Por su parte, San Juan Rugby Club también representó a la provincia y finalizó en el sexto puesto de la clasificación general, tras disputar el cuadrangular por los puestos del quinto al octavo.

En tanto, en el Campeonato Argentino de Clubes Sub 19 Damas, que se desarrolló en Rosario, la U.N.S.J, único representante de nuestra provincia, finalizó en la sexta posición.

El equipo sanjuanino integró la Zona A, donde sumó un punto. Luego de la fase de grupos, consiguió el pase a las semifinales tras vencer por 2 a 1 a La Salle H.C. En la jornada final, igualó 0 a 0 con Marista, pero cayó por 3 a 1 en la definición por penales.