    • 2 de noviembre de 2026 - 18:20

    Universidad Nacional de San Juan se consagró campeón en Sub 14 en Salta

    La U obtuvo el título en el Argentino de Clubes Sub 14 Damas en Salta, donde San Juan Rugby finalizó sexto. En Sub 19 Damas, en Rosario, la UNSJ ocupó la sexta posición.

    Presencia. La U tuvo participación en Salta y en Rosario con muy buenos resultados.

    Presencia. La U tuvo participación en Salta y en Rosario con muy buenos resultados.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los equipos sanjuaninos tuvieron participación en los Campeonatos Argentinos de Clubes de Hockey sobre Césped Damas, en las categorías Sub 14 y Sub 19, que se disputaron desde el jueves 29 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, en Salta y Rosario, respectivamente.

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    En el Campeonato Argentino de Clubes Sub 14 Damas, disputado en Salta, la Universidad Nacional de San Juan (U.N.S.J.) tuvo una destacada actuación y se consagró campeona tras igualar 2 a 2 con Los Tordos en la final y quedarse con la definición por penales por 3 a 2.

    El conjunto universitario había superado a Jockey Club de Salta A por 5 a 1 en semifinales, luego de una fase de grupos en la que sumó siete puntos. Por su parte, San Juan Rugby Club también representó a la provincia y finalizó en el sexto puesto de la clasificación general, tras disputar el cuadrangular por los puestos del quinto al octavo.

    En tanto, en el Campeonato Argentino de Clubes Sub 19 Damas, que se desarrolló en Rosario, la U.N.S.J, único representante de nuestra provincia, finalizó en la sexta posición.

    El equipo sanjuanino integró la Zona A, donde sumó un punto. Luego de la fase de grupos, consiguió el pase a las semifinales tras vencer por 2 a 1 a La Salle H.C. En la jornada final, igualó 0 a 0 con Marista, pero cayó por 3 a 1 en la definición por penales.

    De esta manera, el hockey sanjuanino cerró su participación en ambos certámenes nacionales con un título argentino para la U.N.S.J. en Sub 14, el sexto puesto de San Juan Rugby en esa misma categoría y la sexta ubicación del conjunto universitario en Sub 19.

    Resultados Sub 14

    Jueves 29 de octubre

    U.N.S.J 2 – Universitario Córdoba 1

    San Juan Rugby 1 – Tucumán Rugby A 2

    U.N.S.J 3 – San Juan Rugby 1

    Viernes 30 de octubre

    San Juan Rugby 0 – Universitario Córdoba 3

    U.N.S.J 1 – Tucumán Rugby 1

    Sábado 31 de octubre

    Cuadrangular: Atlético Pelegrini 2 – San Juan Rugby Club 5

    Semifinales: U.N.S.J 5 – Jockey Club de Salta A 1

    Domingo 1 de noviembre

    Cuadrangular: San Juan Rugby 4 – Tigres Rugby Club 3

    Finales: U.N.S.J 2 (3) – Los Tordos 2 (2)

    Resultados Sub 19

    Jueves 29 de octubre

    U.N.S.J 2 – Marista 2

    Lomas 3 – U.N.S.J 1

    Viernes 30 de octubre

    Universitario Córdoba 3 – U.N.S.J 0

    Sábado 31 de octubre

    Semifinales: LA SALLE H.C 1 – U.N.S.J 2

    Domingo 1 de noviembre

    Finales: Marista 0 (3) – U.N.S.J 0 (1)

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