La Facultad de Ingeniería lanzará un taller para aprender a elaborar jabones naturales: costos e inscripción

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dictará el curso titulado “Jabones naturales. Técnicas para imprimir tu esencia en cada creación”, una propuesta pensada para aprender a formular, diseñar y elaborar cosmética artesanal combinando fundamentos científicos y técnicas prácticas.

La capacitación está destinada al público en general y no exige ningún tipo de experiencia previa. Durante los encuentros, los participantes aprenderán desde el proceso químico de saponificación hasta el trabajo con aceites vegetales, grasas y aceites esenciales. Además, se abordarán normas de seguridad, control de pH, criterios de calidad, así como conceptos de etiquetado y embalaje para presentaciones comerciales o personales.

El dictado de la propuesta combinará la modalidad presencial en las instalaciones de la unidad académica con módulos virtuales:

Clases presenciales: Se desarrollarán los sábados 28 de noviembre y 5 de diciembre, en horario de 9:00 a 14:00, en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería.

Clases virtuales: Habrá dos encuentros asincrónicos los días lunes, en los que los alumnos podrán realizar actividades y evaluaciones a su propio ritmo sin un horario fijo.

Qué incluye el curso y aranceles

Desde la organización confirmaron que la inscripción incluye todos los insumos y materiales necesarios para la elaboración en laboratorio, por lo que los asistentes podrán llevarse a sus casas las barras que creen. También se entregará el manual de estudio y habrá un coffee break durante los recesos presenciales. Al finalizar, se otorgará certificado de asistencia y aprobación avalado por resolución oficial de la UNSJ.

Precios y descuentos:

Público general: $120.000

Docentes de la UNSJ y Jubilados/as: $110.000

Estudiantes de la UNSJ: $100.000

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa pueden completar su registro a través del formulario digital dispuesto por la Facultad de Ingeniería accediendo al enlace oficial de inscripción.