Ingreso al Poder Judicial de San Juan 2026: cuándo comienza el curso virtual y cómo acceder

El Poder Judicial de San Juan confirmó las fechas de la tercera etapa del concurso de ingreso, en la que participarán 2.708 postulantes habilitados . La instancia consistirá en un curso virtual que comenzará el lunes 2 de noviembre, a las 9, y finalizará el jueves 12, a la misma hora.

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Los aspirantes tendrán diez días corridos para completar las actividades previstas. La capacitación será obligatoria y eliminatoria, por lo que quienes no la aprueben quedarán fuera del proceso de selección para ingresar al Poder Judicial.

De acuerdo con el cronograma oficial, entre el 28 y el 29 de octubre los postulantes recibirán un primer correo electrónico desde la dirección [email protected] , en la casilla que declararon al momento de inscribirse.

El mensaje contendrá información sobre la capacitación, el reglamento y un tutorial con instrucciones para utilizar el Campus Virtual. Posteriormente, el 2 de noviembre, cada participante recibirá un segundo correo generado automáticamente por la plataforma, con el enlace de acceso, el nombre de usuario y la contraseña personal.

Desde la organización aclararon que no será necesario registrarse previamente en el campus ni solicitar las credenciales por otra vía. También recomendaron revisar las carpetas de correo no deseado y spam para evitar inconvenientes al momento de ingresar.

Las indicaciones oficiales sobre esta etapa están disponibles en el sitio web del Poder Judicial de San Juan.

Qué contenidos tendrá el curso virtual

La capacitación se desarrollará bajo una modalidad virtual, asincrónica y autogestionada. Esto significa que cada aspirante podrá organizar sus horarios y avanzar con los contenidos a su propio ritmo, siempre dentro del plazo establecido y con acceso a internet.

El programa estará compuesto por nueve módulos que abarcarán Derecho Constitucional, organización del Poder Judicial, ministerios públicos, Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Laboral y Procesal Laboral, Derecho Procesal Penal, perspectiva de género, Código Procesal de Familia y competencias transversales.

Para completar esta instancia, los participantes deberán contar con un dispositivo con conexión a internet y cumplir con las actividades previstas en la plataforma.

Cómo siguen las etapas del concurso de ingreso

Quienes aprueben el curso virtual podrán avanzar a la siguiente fase: un examen presencial de conocimientos jurídicos, que estará compuesto por 100 preguntas. Para superarlo, será necesario responder correctamente al menos el 70% de la evaluación.

La última instancia será una entrevista personal destinada a evaluar el perfil de los postulantes.

De esta manera, el concurso continuará con un proceso de selección que combina capacitación virtual, evaluación de conocimientos jurídicos y una instancia de valoración personal para definir quiénes podrán avanzar en el camino hacia el ingreso al Poder Judicial de San Juan.