El Hospital Marcial Quiroga refuerza las medidas de cuidado y su rol como centro de referencia en Cuyo

En el marco de la Semana de la Prevención de Quemaduras, que se lleva a cabo del 26 al 30 de octubre, el Hospital Marcial Quiroga emitió una serie de recomendaciones esenciales para evitar lesiones en el hogar y en la vida cotidiana. A su vez, puso en valor el trabajo de su Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, un área clave que se consolidó como centro de referencia no solo en San Juan, sino en toda la región de Cuyo.

La UNSJ llega a Caucete con una nueva edición de «La U en la Plaza»: conocé cuándo será

Onco San Juan organizó un taller para reingresar al mundo laboral tras superar un tratamiento oncológico

Gracias a la alta capacitación de su personal y su atención especializada, el servicio recibe pacientes de distintas provincias vecinas, ofreciendo un abordaje integral que abarca desde la atención aguda hasta la rehabilitación y el acompañamiento durante todo el proceso de recuperación para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Desde la institución recuerdan que, ante cualquier quemadura o duda sobre su gravedad, es fundamental concurrir de inmediato al hospital para recibir una evaluación profesional adecuada.

La mayoría de los accidentes ocurren en casa y se pueden evitar tomando ciertas precauciones cotidianas. El Hospital Marcial Quiroga detalla los cuidados principales divididos por áreas:

Mantener ollas, sartenes y líquidos calientes fuera del alcance de los niños y lejos de los bordes de mesadas o mesas.

Extremar las precauciones al encender y usar las hornallas.

Comprobar siempre la temperatura del agua, el mate, el café y el té antes de consumirlos.

Regular el termotanque a una temperatura segura, idealmente por debajo de los 50 °C, para evitar accidentes graves en los niños.

Seguridad eléctrica y elementos peligrosos:

Revisar periódicamente el buen estado de cables, enchufes y evitar la sobrecarga de tomas corrientes.

Guardar velas, fósforos y encendedores en lugares inaccesibles para los más chicos y asegurarse de apagar las llamas por completo tras su uso.

Conservar los productos químicos y de limpieza únicamente en sus envases originales, leer sus etiquetas y utilizar guantes protectores cuando se manipulen.

Superficies calientes y cuidado solar:

Evitar el contacto directo con planchas y estufas encendidas.

Proteger la piel de la radiación solar utilizando protector solar adecuado, ropa liviana de trama fina y gorro. Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas.

¿Qué hacer ante una quemadura? (Primeros auxilios)

Actuar de manera correcta en los primeros minutos tras el accidente puede marcar una gran diferencia en la evolución de la lesión:

Enfriar la zona: Colocar la parte afectada bajo agua corriente fresca (nunca helada) durante unos 20 minutos.

No retirar ropa adherida: Si la tela quedó pegada a la piel, jamás se debe forzar ni retirar.

Evitar remedios caseros: No aplicar manteca, pasta dental, aceites, café ni otros productos caseros sobre la herida, ya que solo logran empeorar la lesión y aumentar el riesgo de infección.

Cuándo acudir al médico de urgencia

La consulta profesional es indispensable cuando la quemadura:

Es extensa o profunda.

Afecta zonas sensibles como la cara, las manos, los pies o el área genital.

Se produce en niños pequeños o adultos mayores.

El Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Marcial Quiroga mantiene sus puertas abiertas durante los 365 días del año, brindando respuesta continua a las necesidades de las familias sanjuaninas y cuyanas. En esta semana especial, el mensaje central es claro: la prevención y la consulta temprana salvan vidas y evitan secuelas.