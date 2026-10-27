El Hospital Marcial Quiroga refuerza las medidas de cuidado y su rol como centro de referencia en Cuyo

En el marco de la Semana de la Prevención de Quemaduras, que se lleva a cabo del 26 al 30 de octubre, el Hospital Marcial Quiroga emitió una serie de recomendaciones esenciales para evitar lesiones en el hogar y en la vida cotidiana. A su vez, puso en valor el trabajo de su Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, un área clave que se consolidó como centro de referencia no solo en San Juan, sino en toda la región de Cuyo.
Gracias a la alta capacitación de su personal y su atención especializada, el servicio recibe pacientes de distintas provincias vecinas, ofreciendo un abordaje integral que abarca desde la atención aguda hasta la rehabilitación y el acompañamiento durante todo el proceso de recuperación para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Desde la institución recuerdan que, ante cualquier quemadura o duda sobre su gravedad, es fundamental concurrir de inmediato al hospital para recibir una evaluación profesional adecuada.
¿Cómo prevenir las quemaduras en el hogar?
La mayoría de los accidentes ocurren en casa y se pueden evitar tomando ciertas precauciones cotidianas. El Hospital Marcial Quiroga detalla los cuidados principales divididos por áreas:
Mantener ollas, sartenes y líquidos calientes fuera del alcance de los niños y lejos de los bordes de mesadas o mesas.
Extremar las precauciones al encender y usar las hornallas.
Comprobar siempre la temperatura del agua, el mate, el café y el té antes de consumirlos.
Regular el termotanque a una temperatura segura, idealmente por debajo de los 50 °C, para evitar accidentes graves en los niños.
Seguridad eléctrica y elementos peligrosos:
Revisar periódicamente el buen estado de cables, enchufes y evitar la sobrecarga de tomas corrientes.
Guardar velas, fósforos y encendedores en lugares inaccesibles para los más chicos y asegurarse de apagar las llamas por completo tras su uso.
Conservar los productos químicos y de limpieza únicamente en sus envases originales, leer sus etiquetas y utilizar guantes protectores cuando se manipulen.
Superficies calientes y cuidado solar:
Evitar el contacto directo con planchas y estufas encendidas.
Proteger la piel de la radiación solar utilizando protector solar adecuado, ropa liviana de trama fina y gorro. Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas.
¿Qué hacer ante una quemadura? (Primeros auxilios)
Actuar de manera correcta en los primeros minutos tras el accidente puede marcar una gran diferencia en la evolución de la lesión:
Enfriar la zona: Colocar la parte afectada bajo agua corriente fresca (nunca helada) durante unos 20 minutos.
No retirar ropa adherida: Si la tela quedó pegada a la piel, jamás se debe forzar ni retirar.
Evitar remedios caseros: No aplicar manteca, pasta dental, aceites, café ni otros productos caseros sobre la herida, ya que solo logran empeorar la lesión y aumentar el riesgo de infección.
Cuándo acudir al médico de urgencia
La consulta profesional es indispensable cuando la quemadura:
Es extensa o profunda.
Afecta zonas sensibles como la cara, las manos, los pies o el área genital.
Se produce en niños pequeños o adultos mayores.
El Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Marcial Quiroga mantiene sus puertas abiertas durante los 365 días del año, brindando respuesta continua a las necesidades de las familias sanjuaninas y cuyanas. En esta semana especial, el mensaje central es claro: la prevención y la consulta temprana salvan vidas y evitan secuelas.