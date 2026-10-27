    • 27 de octubre de 2026 - 12:22

    Emicar lanza un taller de entrenamiento cognitivo para mayores de 65 años que quieren renovar la licencia

    Se trata de ‘Senda Más: Adulto Mayor-Conducción Segura’ que tendrá su primera jornada de sensibilización el sábado 31 de octubre, en Emicar.

    El Insituto de Educación Vial Emicar lanza el primer curso para personas mayores de 65 años.

    El Insituto de Educación Vial Emicar lanza el primer curso para personas mayores de 65 años.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de acompañar a los adultos mayores en el proceso de renovación de la licencia de conducir, perder el temor a los exámanes y promover una conducción vehicular segura y responsable, el Instituto de Educación Vial Emicar (IEVE), perteneciente a la Fundación Emicar, presentó el programa ‘Senda Más: Adulto Mayor – Conducción Segura’.

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    Esta iniciativa busca ofrecer orientación, estimulación y fortalecimiento de las funciones cognitivas clave en la conducción, brindando herramientas prácticas ante el proceso natural de ralentización o deterioro de ciertas habilidades vinculado a la edad.

    Patricia Bustos, directora del IEVE, dijo que este instituto tiene dos pilares fundamentales: la Educación y Seguridad Vial, y la Educación Emocional, dentro de la que se encuadra esta nueva propuesta de contención y acompañamiento de personas mayores que quieren renovar la licencia de conducir.

    ‘Con este curso buscamos que las personas mayores conozcan en qué condiciones están para conducir y que aprendan a reconocer y aceptar sus limitaciones. Luego, trabajar en el entrenamiento de las funciones del cerebro para superar miedos y generar tranquilidad tanto para renovar la licencia como para conducir de manera segura’, sostuvo Bustos.

    Una respuesta a las exigencias de renovación por edad

    A partir de los 65 años, la licencia de conducir debe renovarse cada tres años, mientras que desde los 71 años el trámite pasa a ser de frecuencia anual. Ante los exámenes de aptitud psicológica y cognitiva habituales en Emicar, muchas personas experimentan inseguridad o temor.

    La directora del IEVE explicó que este nuevo curso surge como una respuesta directa para contener y orientar a los conductores mayores. La meta principal es que los asistentes comprendan en qué consisten las evaluaciones psicológicas, pierdan el miedo y acudan a realizar la renovación con total serenidad y confianza.

    Primera Jornada de Sensibilización en el Emicar

    El ciclo dará inicio este sábado 31 de octubre con la primera Jornada de Sensibilización, un espacio dinámico, preventivo y participativo (no evaluativo). A partir de este primer encuentro, se dictarán talleres básicos y avanzados según las necesidades que manifiesten los asistentes.

    La propuesta estará coordinada por psicólogas especialistas en gerontología, quienes implementarán metodologías participativas y actividades lúdicas para mantener activas las funciones cerebrales al volante.

    Ejes temáticos que se abordarán

    Durante las actividades y dinámicas grupales, se trabajará sobre cuatro pilares fundamentales para la seguridad vial:

    • Atención y concentración: técnicas para mantener el foco en la vía pública y reducir las distracciones.
    • Percepción y procesamiento: interpretación de señales del entorno y reconocimiento oportuno de situaciones de riesgo.
    • Toma de decisiones y reacción: cómo evaluar el entorno para responder de forma ágil y adecuada ante contingencias del tránsito.
    • Memoria y experiencia: uso del bagaje y la experiencia previa de manejo para adaptarse a nuevos entornos y reglas de circulación.

    Guía de servicio para interesados e inscripción

    • Dirigido a: personas mayores de 65 años que conducen o desean continuar haciéndolo de forma segura, así como a sus familias.
    • Costo: bajo costo.
    • Fecha de inicio: sábado 31 de octubre, en sede del Emicar, de 10 a 12.
    • Metodología: talleres interactivos, dinámicas de grupo, juegos y desafíos prácticos.
    • Informes e inscripciones: A través de WhatsApp al 264 5836641.

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