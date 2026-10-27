Emicar lanza un taller de entrenamiento cognitivo para mayores de 65 años que quieren renovar la licencia

Con el objetivo de acompañar a los adultos mayores en el proceso de renovación de la licencia de conducir , perder el temor a los exámanes y promover una conducción vehicular segura y responsable, el Instituto de Educación Vial Emicar (IEVE), perteneciente a la Fundación Emicar, presentó el programa ‘Senda Más: Adulto Mayor – Conducción Segura’ .

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Esta iniciativa busca ofrecer orientación, estimulación y fortalecimiento de las funciones cognitivas clave en la conducción, brindando herramientas prácticas ante el proceso natural de ralentización o deterioro de ciertas habilidades vinculado a la edad.

Patricia Bustos , directora del IEVE, dijo que este instituto tiene dos pilares fundamentales: la Educación y Seguridad Vial, y la Educación Emocional, dentro de la que se encuadra esta nueva propuesta de contención y acompañamiento de personas mayores que quieren renovar la licencia de conducir.

‘Con este curso buscamos que las personas mayores conozcan en qué condiciones están para conducir y que aprendan a reconocer y aceptar sus limitaciones. Luego, trabajar en el entrenamiento de las funciones del cerebro para superar miedos y generar tranquilidad tanto para renovar la licencia como para conducir de manera segura’, sostuvo Bustos.

A partir de los 65 años, la licencia de conducir debe renovarse cada tres años, mientras que desde los 71 años el trámite pasa a ser de frecuencia anual. Ante los exámenes de aptitud psicológica y cognitiva habituales en Emicar, muchas personas experimentan inseguridad o temor.

La directora del IEVE explicó que este nuevo curso surge como una respuesta directa para contener y orientar a los conductores mayores. La meta principal es que los asistentes comprendan en qué consisten las evaluaciones psicológicas, pierdan el miedo y acudan a realizar la renovación con total serenidad y confianza.

Primera Jornada de Sensibilización en el Emicar

El ciclo dará inicio este sábado 31 de octubre con la primera Jornada de Sensibilización, un espacio dinámico, preventivo y participativo (no evaluativo). A partir de este primer encuentro, se dictarán talleres básicos y avanzados según las necesidades que manifiesten los asistentes.

La propuesta estará coordinada por psicólogas especialistas en gerontología, quienes implementarán metodologías participativas y actividades lúdicas para mantener activas las funciones cerebrales al volante.

Ejes temáticos que se abordarán

Durante las actividades y dinámicas grupales, se trabajará sobre cuatro pilares fundamentales para la seguridad vial:

Atención y concentración: técnicas para mantener el foco en la vía pública y reducir las distracciones.

técnicas para mantener el foco en la vía pública y reducir las distracciones. Percepción y procesamiento: interpretación de señales del entorno y reconocimiento oportuno de situaciones de riesgo.

interpretación de señales del entorno y reconocimiento oportuno de situaciones de riesgo. Toma de decisiones y reacción: cómo evaluar el entorno para responder de forma ágil y adecuada ante contingencias del tránsito.

cómo evaluar el entorno para responder de forma ágil y adecuada ante contingencias del tránsito. Memoria y experiencia: uso del bagaje y la experiencia previa de manejo para adaptarse a nuevos entornos y reglas de circulación.

Guía de servicio para interesados e inscripción