Cata San Juan: los vinos locales premiados en el Concurso Nacional se reconocen en Buenos Aires

La XXXVIII edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan realizará la “Noche de las Medallas”, en la Casa de San Juan en Buenos Aires.

Los vinos sanjuaninos premiados en la Cata San Juan 2026 participarán de 'La Noche de las Medallas', en Buenos Aires.

Los mejores vinos sanjuaninos premiados en la XXXVIII edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan tendrán su gran momento de reconocimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Será durante la ‘Noche de las Medallas’, que se realizará en noviembre.

La cita, organizada para homenajear la dedicación y excelencia de la industria enológica, se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre a las 18, en las instalaciones de la Casa de San Juan en Buenos Aires.

Cierre de la Cata San Juan con sello federal Bajo el lema “Donde los valles se encuentran”, la Noche de las Medallas ofrecerá una degustación exclusiva destinada a poner en valor la calidad, riqueza y diversidad de las etiquetas distinguidas en esta emblemática competencia. Este evento no sólo resalta el carácter único de la producción vitivinícola regional y nacional, sino que rinde homenaje directo al trabajo de bodegueros, enólogos y todos los actores que impulsan el desarrollo del sector.

Organizada en el marco de una histórica trayectoria que comenzó en 1988, la edición 2026 de Cata San Juan refuerza el compromiso de visibilizar el potencial enológico del país y generar espacios de vinculación directa entre la producción y los consumidores, especialistas y prensa del sector.

Trabajo articulado por la vitivinicultura argentina La concreción de esta velada especial es resultado de un esfuerzo institucional conjunto entre diversos organismos referentes de la vitivinicultura sanjuanina y nacional: