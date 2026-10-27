    • 27 de octubre de 2026 - 09:49

    Cata San Juan: los vinos locales premiados en el Concurso Nacional se reconocen en Buenos Aires

    La XXXVIII edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan realizará la “Noche de las Medallas”, en la Casa de San Juan en Buenos Aires.

    Los vinos sanjuaninos premiados en la Cata San Juan 2026 participarán de La Noche de las Medallas, en Buenos Aires.

    Los vinos sanjuaninos premiados en la Cata San Juan 2026 participarán de 'La Noche de las Medallas', en Buenos Aires.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Los mejores vinos sanjuaninos premiados en la XXXVIII edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan tendrán su gran momento de reconocimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Será durante la ‘Noche de las Medallas’, que se realizará en noviembre.

    Leé además

    Los representantes de las bodegas ganadoras del Gran Oro levantan sus copas en el escenario del Salón Grazia, durante el momento más esperado de la gala de la 38ª Cata San Juan.

    San Juan se quedó con cuatro de los cinco Gran Oro de la 38ª Cata San Juan
    El Salón Grazia, en Pocito, recibió a los invitados de la 38ª Cata San Juan, que se acomodaron en los sillones del salón a disfrutar de la noche entre copas y mesas de degustación.

    La Cata San Juan cerró su 38ª edición con una gala a pura música y degustación

    La cita, organizada para homenajear la dedicación y excelencia de la industria enológica, se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre a las 18, en las instalaciones de la Casa de San Juan en Buenos Aires.

    Cierre de la Cata San Juan con sello federal

    Bajo el lema “Donde los valles se encuentran”, la Noche de las Medallas ofrecerá una degustación exclusiva destinada a poner en valor la calidad, riqueza y diversidad de las etiquetas distinguidas en esta emblemática competencia. Este evento no sólo resalta el carácter único de la producción vitivinícola regional y nacional, sino que rinde homenaje directo al trabajo de bodegueros, enólogos y todos los actores que impulsan el desarrollo del sector.

    Organizada en el marco de una histórica trayectoria que comenzó en 1988, la edición 2026 de Cata San Juan refuerza el compromiso de visibilizar el potencial enológico del país y generar espacios de vinculación directa entre la producción y los consumidores, especialistas y prensa del sector.

    Trabajo articulado por la vitivinicultura argentina

    La concreción de esta velada especial es resultado de un esfuerzo institucional conjunto entre diversos organismos referentes de la vitivinicultura sanjuanina y nacional:

    • Consejo Profesional de Enólogos.
    • Centro de Enólogos de San Juan.
    • Vino Argentino (Bebida Nacional).
    • Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.
    • Casa de San Juan en Buenos Aires.

    A través de esta iniciativa, Cata San Juan 2026 trasciende las fronteras provinciales para consolidar un espacio privilegiado donde compartir, reconocer y brindar por la máxima calidad de la producción vitivinícola argentina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Antes de conocerse a los ganadores de la 38ª Cata San Juan, el sector se reunió para pensar qué identidad tiene —y qué negocio puede ser— el vino argentino.

    San Juan debatió el futuro del vino argentino en la previa de la 38ª Cata Nacional

    Con 376 muestras en competencia, la edición 2026 confirma la tendencia de los últimos años: cada vez más bodegas de otras provincias se suman al certamen sanjuanino.

    Cómo es la gala de premiación de la Cata San Juan, el concurso de vinos más antiguo del país

    En Calingasta finalizó con una importante participación la primera etapa de la Diplomatura en Rescate de Montaña.

    Calingasta al límite: 32 personas participaron en la primera etapa de la Diplomatura en Rescate de Montaña

    Por Fabiana Juarez
    Mónica Muggiani, nueva Reina de las Personas Mayores de San Juan

    Mónica Muggiani, nueva Reina de las Personas Mayores de San Juan