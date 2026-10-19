Cómo es la gala de premiación de la Cata San Juan, el concurso de vinos más antiguo del país

El Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan, el certamen de su tipo más antiguo del país, llega el 23 de octubre de 2026 a su gala de premiación. Será la 38ª edición ininterrumpida del certamen, que nació en 1988, y en esta oportunidad recibió 90 bodegas de todo el país y 376 muestras, según confirmó Mauro Doménech, referente del Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan , las entidades que organizan el concurso.

La etapa de evaluación y cata, a cargo del jurado, seguirá en curso hasta esta semana concluyendo el jueves 8 de octubre, lo que cerraría definitivamente el proceso de degustación antes de la ceremonia.

La gala se realizará en el Salón Grazia, en el departamento Pocito, a partir de las 20.30 hs. La velada arranca con la llegada de los invitados y los saludos protocolares, y continúa con la entrega de los premios por orden alfabético de las bodegas ganadoras. Antes de conocerse los Gran Oro —el momento más esperado de la noche, reservado para los vinos que superan los 95 puntos sobre 100— se realiza un show artístico. Domenich adelantó que este año el espectáculo estará guiado por el leitmotiv de la edición, "Donde los valles se encuentran", en sintonía con la creciente participación de bodegas de otras provincias.

Para la entrega se arman comisiones integradas por representantes del Consejo y el Centro de Enólogos, parte del jurado de catadores, autoridades del gobierno provincial y las instituciones que acompañan el certamen: la Cámara Vitivinícola de San Juan, la Cámara de Bodegueros de San Juan y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Durante toda la noche, mientras se entregan las medallas, se ofrece a los asistentes un recorrido de degustación.

La gala no tiene venta de entradas: se accede únicamente por invitación, que el Consejo y el Centro de Enólogos envían de forma personalizada a bodegas de San Juan y de otras provincias. Habitualmente asisten más de 200 personas entre representantes de bodegas, funcionarios y prensa, un número que por sí solo suele cubrir la capacidad del salón. Los resultados —plata, oro y Gran Oro— se difunden también esa misma noche en un comunicado a la prensa y a las redes sociales.

Lo distintivo de esta edición, según Doménech, va a ser la cantidad de bodegas de afuera de San Juan que asistirán: el porcentaje de participantes foráneos fue este año muy alto. La tendencia no es nueva, el concurso nació en 1988 reuniendo solo a bodegas sanjuaninas y en los últimos años sumó muestras de Mendoza, La Rioja, Salta, Catamarca, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén y Jujuy, entre otras provincias, hasta convertirse en una cita de alcance nacional.

El simposio previo, el 20 de octubre

Tres días antes de la gala, el 20 de octubre, se realizará el simposio "Raíces, identidad y negocio del vino argentino", que forma parte del mismo marco de actividades del concurso y se suma al Foro Vitivinícola realizado en junio. A diferencia de la gala, el simposio es de entrada libre y gratuita, aunque con cupo limitado a 80 personas por realizarse en la Sala de los Señores Vicegobernadores de la Legislatura provincial. Requiere inscripción previa a través de las redes sociales del Concurso Cata San Juan.

La expectativa, en un año difícil para el sector

Consultado por sus expectativas para esta edición, Domenich reconoció que la industria vitivinícola atraviesa un momento bajo, pero sostuvo que el concurso y la premiación buscan incentivarla a seguir apostando al vino. "La única forma de alentar a que la industria siga adelante es el consumo, y este concurso le da prestigio y premia la calidad", señaló, y agregó que la expectativa es que el consumidor vuelva a ver en el vino la bebida nacional y continúe comprándolo.