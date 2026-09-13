    • 13 de septiembre de 2026 - 09:36

    Cata San Juan: 376 muestras de 90 proyectos enológicos de todo el país buscarán lograr el Gran Oro

    Tras la última prorroga para sumarse al concurso nacional, finalmente se cerraron las inscripciones y comienza la etapa de la cata a ciegas. Menos muestras que el 2025, pero casi la misma cantidad de bodegas.

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    Por Celeste Roco Navea

    Tras la prórroga que extendió la inscripción del XXXVIII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2026 finalmente cerraron las inscripciones y se conoció la cantidad de muestras que estarán evaluando los jurados para la entrega de medallas, cuya celebración se concretará en octubre. La particularidad de este año es que se recibieron menos muestras que durante el 2025, pero prácticamente se mantiene el número de bodegas participantes.

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    Conforme informaron desde el Consejo Profesional de Enólogos, se recibieron un total de 376 muestras provenientes de 90 proyectos enológicos, entre bodegas y vinos de autor. Mirando los números de la edición anteiror, durante el 2025 se recibieron 382 muestras de 91 establecimientos. Si bien se observa una merma en la cantidad de muestras recibidas, el interés del sector por participar se sostiene.

    Desde la organización esperaban que el número este año fuera menor, pero que estuviera dentro de los promedios que suelen darse en el concurso, en el orden de las 3590 a 420 muestras. Así lo había señalado en contacto con DIARIO DE CUYO el director de Vitivinicultura de la provincia, Juan Carlos Hidalgo, al señalar que el contexto económico podía incidir en la participación.

    En lo que respecta al origen, gran parte de las muestras provienen de proyectos de La Rioja, Catamarca, Salta, Entre Ríos y Chubut, además de muestras llegadas desde Mendoza y Jujuy.

    Ahora, con la inscripción finalizada, el concurso que nació en 1988 y que se realizó de manera ininterrumpida en la provincia con alcance nacional avanzará a la siguiente instancia, que es la evaluación del jurado. En ellos quedará la tarea de puntuar los distintos vinos.

    Una rigurosa evaluación que puntuará los mejores vinos de la Cata San Juan

    Conforme señalaron desde la organización, la intención es sobre mediados de septiembre iniciar con la evaluación que estará enfocada en la exigencia y rigurosidad del proceso de evaluación.

    El proceso estará a cargo de un jurado que evaluará los vinos bajo los parámetros establecidos por el certamen, donde se evaluarán gusto, aroma, color y el cuerpo de cada muestra. El jurado está compuesto por enólogos, sommeliers y expertos de renombre que previamente pasarán por una instancia de nivelación para establecer criterios comunes y tener en cuenta las particularidades de cada tipo de vino, ya que desde hace años se incorporaron las opciones de autor, cuyo criterio de evaluación merece otros criterios a considerar.

    Entre los grandes desafíos que tendrá el jurado estará la selección de los vinos que puedan alcanzar las máximas distinciones

    La competencia culminará el 23 de octubre, fecha confirmada para el evento final en el que se conocerán los vinos premiados y los medalleros de la edición 2026.

    En el camino, el concurso volverá a reunir vinos de diferentes geografías bajo el lema “El lugar donde los valles se encuentran”, una frase que busca representar la diversidad de las regiones vitivinícolas argentinas y la convivencia, en un mismo certamen, de territorios con distintos climas, alturas, suelos y culturas.

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