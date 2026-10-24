La Cata San Juan cerró su 38ª edición con una gala a pura música y degustación

El Salón Grazia de Pocito recibió a bodegas de todo el país en la gala de la 38ª Cata San Juan, con música, degustación y el Gran Oro.

El Salón Grazia, en Pocito, recibió a los invitados de la 38ª Cata San Juan, que se acomodaron en los sillones del salón a disfrutar de la noche entre copas y mesas de degustación.

El Salón Grazia, en Pocito, fue anoche el escenario de la gala de premiación de la 38ª edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan, el certamen de su tipo más antiguo del país. Desde las 20.30 h, el lugar funcionó en dos planos a la vez: puertas adentro, un ambiente de salón, pensado para que los invitados se sentaran a conversar y brindar; puertas afuera, una muestra con todas las etiquetas que compitieron este año, dispuesta para que bodegueros, enólogos y periodistas recorrieran y compararan las botellas antes de conocer los resultados.

Sillones adentro, vinos afuera Adentro, el protagonismo fue para los sillones distribuidos en el salón, donde los invitados se acomodaron a disfrutar de la noche entre copa y copa, en un formato más de living que de cena formal. El vino circuló sin pausa desde la llegada de los primeros invitados, y esa misma lógica de barra abierta y recorrido libre se trasladó afuera, donde la exhibición de las muestras funcionó como un paseo paralelo a la ceremonia: cada bodega con su espacio, cada etiqueta a la vista, en una puesta pensada para que el público del sector pudiera mirar y degustar lo que después, adentro, se estaba premiando.

Música y discursos antes del protocolo La música acompañó buena parte del encuentro y marcó el clima de la primera mitad de la noche: un set a cargo de Higinio puso el fondo sonoro mientras los invitados iban llegando, se acomodaban en los sillones y empezaban a circular entre las mesas. Recién con el salón ya completo tomaron la palabra Matías Blanco, presidente del Consejo Profesional de Enólogos de San Juan, y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, que se dirigieron al público antes de que arrancara formalmente la entrega de medallas.

A partir de ahí, la premiación se estiró por un tramo largo de la velada. Las comisiones a cargo —integradas por representantes del Consejo y el Centro de Enólogos, parte del jurado de catadores y autoridades del sector— fueron entregando las medallas de plata y oro por orden alfabético de bodegas, un desfile que avanzó bodega por bodega mientras, en simultáneo, se servía vino y catering entre las mesas. Ese cruce entre protocolo y sobremesa fue el que marcó el tono de la noche: mientras se leían los nombres de las bodegas ganadoras, bodegueros, enólogos y funcionarios aprovechaban para socializar, brindar y moverse entre las mesas, en una dinámica habitual de una gala que no vende entradas y convoca únicamente por invitación a representantes del sector.

El show antes del Gran Oro El momento más esperado, como cada año, quedó reservado para el final. Antes de anunciar los Gran Oro —la distinción máxima del certamen, reservada a los vinos mejor puntuados por el jurado— se cortó por un momento la entrega de medallas para dar paso a un espectáculo con música regional, en sintonía con el leitmotiv elegido para esta edición, “Donde los valles se encuentran”, que buscó reflejar la creciente participación de bodegas de otras provincias en el concurso. Recién después de ese show se retomó la ceremonia y se dieron a conocer, uno por uno, los vinos que se quedaron con el premio mayor de la noche.