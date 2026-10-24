El daño que dejó la helada en los olivos de San Juan: la merma de la producción será del 35% y se sentirá en el 2027

Las heladas tardías que golpearon a San Juan durante inicios de septiembre dejaron consecuencias en el sector olivícola , con una merma en la producción que tendrá su impacto en la elaboración de productos vinculados al fruto durante el próximo año. Así lo confirmó Daniel Fernández, presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, tras el relevamiento realizado en los campos afectados, señalaron como Sarmiento y Pocito entre los departamentos más perjudicados.

Chacareros de San Juan perdieron hasta un 80% de producción por heladas y la falta de mercadería encarece los precios

Las bajas temperaturas provocaron daños en una etapa temprana del ciclo del olivo y obligaron a los productores a revisar las tareas previstas para los próximos meses. “A diferencia del sector vitivinícola, donde el impacto fue mayor, en el sector olivícola estimamos que ha impactado en un 30 a un 35% en la producción del 2027" , explicó Fernández en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El daño registrado no fue uniforme en todas las fincas, ya que las consecuencias dependieron de las características de cada campo, entre ellas el diseño de las plantaciones, la pendiente y la altura. De acuerdo a la información del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, quienes están llevando a cabo también el relevamiento de los daños para brindar asistencia, recibieron denuncias por unas 4.000 hectáreas afectadas.

El relevamiento de la Cámara Olivícola identificó a Sarmiento y Pocito como los sectores donde se registró la mayor cantidad de hectáreas dañadas. Según Fernández, una parte importante de los productores inició las presentaciones correspondientes ante el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación para dejar constancia de las pérdidas.

"Estimamos que el 70% de los productores hicieron denuncia. Algunos no lo hacen porque no tienen el RUPA" , señaló el titular de la entidad, en referencia al Registro Único de Productores Agropecuarios, un requisito necesario para poder recibir las ayudas que pusieron a disposición desde el gobierno provincial.

La falta de presentaciones por parte de algunos afectados dificulta establecer con precisión la cantidad de hectáreas afectadas y la merma en la producción

Uno de los aspectos que destacó Fernández es que las heladas ocurrieron en una etapa temprana del desarrollo del cultivo. Si bien el fenómeno generó complicaciones, esa circunstancia abre la posibilidad de adaptar algunas labores para reducir el impacto sobre la producción futura. "Como cosa positiva destacamos que nos agarró en una etapa temprana, gracias a Dios, pero es un evento que nos trajo una complicación en la producción", indicó.

El dirigente también señaló que el sector sigue de cerca la evolución de las condiciones climáticas, especialmente ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño influya en los próximos meses. La preocupación es que se produzcan nuevos eventos que profundicen las pérdidas ya estimadas. "Estamos atentos a lo que suceda con este fenómeno del Niño, para que ese 30% que hemos perdido no se incremente", sostuvo.

Menos producción de conserva y aceite de oliva para el 2027

Las consecuencias de las heladas no se limitan a un solo segmento de la actividad. Según explicó Fernández, el daño alcanza tanto a la aceituna destinada a conserva como a la que se utiliza para elaborar aceite de oliva, dos rubros relevantes para la economía olivícola sanjuanina.

En este contexto, la pérdida de producción se suma a otro factor que preocupa a los integrantes de la cadena olivícola, y es la caída del precio del aceite de oliva. Mientras en enero de este año el valor se ubicaba en torno a los $5.000, actualmente ronda los $3.400. A esa situación se agrega la expectativa de una buena campaña en España, uno de los principales actores del mercado internacional. Una mayor oferta en ese país podría sumar presión sobre los precios y complicar el panorama para los productores e industriales locales.

"Los productores primarios e industriales el año que viene van a tener un año desafiante en materia de buscar competitividad, eficiencia y poder sortear la situación", advirtió Fernández.

Con este escenario, el sector busca recuperarse del impacto de las heladas, mientras se mantienen alerta ante lo que pueda generar el fenómeno de El Niño en la provincia. La posibilidad de no continuar profundizando la caída en la producción dependerá, en parte, de lo que suceda en matera climática en los próximos meses.