    • 27 de octubre de 2026 - 13:15

    Profunda consternación en la UNSJ por el fallecimiento de una estudiante de Arquitectura

    La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño emitió un comunicado para despedir a Vanesa Elizabeth Soria. La joven cursaba la carrera de grado y una diplomatura de posgrado.

    Profunda consternación en la UNSJ por el fallecimiento de una estudiante de Arquitectura

    Profunda consternación en la UNSJ por el fallecimiento de una estudiante de Arquitectura

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    La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesa momentos de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Vanesa Elizabeth Soria, una joven estudiante que formaba parte activa del ámbito académico universitario.

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    La triste noticia fue dada a conocer de manera oficial a través de un comunicado institucional emitido por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), donde las autoridades y la comunidad educativa expresaron su pesar por la irreparable pérdida.

    Según destacaron desde la unidad académica, Soria llevaba adelante sus estudios en la carrera de Arquitectura y Urbanismo y, al mismo tiempo, continuaba su formación profesional en la Diplomatura en Modelado de Información para la Construcción (BIM), demostrando un constante compromiso con su trayectoria educativa dentro de la casa de altos estudios.

    "Acompañamos con afecto a sus familiares, amistades, docentes y compañeros en este doloroso momento, y les hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias", manifestaron formalmente desde la FAUD en el mensaje difundido para acompañar al entorno cercano de la estudiante.

    El hecho generó muestras de dolor entre sus pares y docentes, quienes hicieron públicas sus condolencias ante el lamentable suceso que vuelve a enlutar a las aulas de la universidad pública sanjuanina.

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