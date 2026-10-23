    • 23 de octubre de 2026 - 21:42

    Talleres culturales gratuitos para jóvenes en Chimbas impulsados por la UNSJ

    Capacitaciones sobre diseño textil y talleres literarios arrancan en el Parque municipal, a partir de noviembre

    La UNSJ dará dos talleres en Chimbas, uno de ellos, el de diseño de estampas textiles (Foto ilustrativa generada con IA)

    La UNSJ dará dos talleres en Chimbas, uno de ellos, el de diseño de estampas textiles (Foto ilustrativa generada con IA)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSJ, mediante su Dirección de Cultura y en colaboración con la Municipalidad de Chimbas, brindará en noviembre dos talleres gratuitos orientados a jóvenes del departamento. Esta iniciativa del Programa de Cultura Comunitaria busca afianzar el vínculo universitario con el territorio mediante espacios participativos.

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    Estampas textiles y creación literaria en Chimbas

    La oferta formativa se conforma por dos talleres integradores diseñados para que los asistentes adquieran herramientas creativas complementarias:

    • Tinta Urbana (Diseño de estampas textiles): A cargo de los docentes Silvina Roldán y Raúl Guerra, se dictará los días miércoles de 17:30 a 20:00 h, comenzando el 4 de noviembre.

    • El Club de la Sospecha (Lectura y escritura): Coordinado por el docente Cristian Marín, funcionará los sábados de 10:00 a 12:30 h, con fecha de inicio fijada para el 7 de noviembre.

    Ambas capacitaciones tendrán lugar en el Salón Norte del Parque de Chimbas, ubicado en la intersección de las calles Tucumán y Benavídez.

    Inscripciones a los talleres

    El programa invita a los jóvenes del departamento a sumarse a ambas instancias formativas para propiciar la elaboración de proyectos conjuntos. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse utilizando los enlaces disponibles en el perfil oficial de la Dirección de Cultura de la UNSJ.

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