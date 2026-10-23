Antes de cantar en la Fiesta de la Tradición, "La Sole" estrenó su nuevo disco

Soledad Pastorutti presentó oficialmente su nuevo trabajo discográfico, Vale la pena, una propuesta con la que celebra sus tres décadas de trayectoria y que seguramente sonará en San Juan el próximo sábado 14 de noviembre, cuando la cantante cierre la Fiesta de la Tradición en el Anfiteatro Buenaventura Luna.
Producido y compuesto junto a Afo Verde, inicia un nuevo capítulo artístico en el recorrido de la cantante. El álbum invita a transitar las alegrías, tristezas y desafíos cotidianos desde el agradecimiento y el disfrute del presente.
"Estoy feliz de compartirles Vale la pena, el disco que representa mi versión más auténtica: refleja quién soy, lo que creo y todo lo que me trajo hasta acá. En este momento tan especial, celebrando 30 años de camino, quiero abrazar lo vivido, valorar el presente y seguir mirando hacia adelante", escribió la santafecina en sus redes.
Vale la pena, lo nuevo de "La Sole"
Un disco, diez canciones
El disco contiene diez obras conectadas con distintas emociones, personas y vivencias. Por ejemplo, Vale la pena, el corte de difusión, sintetiza la manera de entender y transitar la vida. Amigas, por su parte, es un tema dedicado a la complicidad y las relaciones que acompañan con el tiempo; y en Mi refugio "La Sole" explora los lugares y vínculos esenciales que sostienen en el camino.
A ellos suma otras historias, en cortes como Argentina, Problema mío, Dos sonrisas, Borracha, Perfectos tiempos, Qué gran día y Veredas.
"Detrás de cada canción hay recuerdos, personas y vivencias que me conectan con su mensaje. La intención es que cada persona encuentre algo de su propia historia", remarcó Soledad sobre esta producción que ya está disponible en plataformas digitales; y que -al menos en parte, porque no faltarán los clásicos- el público sanjuanino tendrá la oportunidad de disfrutar en vivo, a muy poco de su estreno durante la Fiesta de la Tradición.
Mirá la presentación de La Sole