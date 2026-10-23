    • 23 de octubre de 2026 - 12:45

    Daniel Osvaldo volvió a su casa: la primera foto del exfutbolista tras el alta por un grave derrame pleural

    Después de 28 días internado por una infección que comprometió su pulmón derecho, el exdelantero compartió una imagen sonriente desde su living. La señal alentadora llega tras semanas de preocupación.

    Daniel Osvaldo.

    Daniel Osvaldo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Daniel Osvaldo está de vuelta en su casa. El exfutbolista y músico recibió el alta médica el jueves 22 de octubre, luego de casi un mes de internación, y a las pocas horas compartió su primera foto en Instagram, una imagen que llevó tranquilidad a sus seguidores.

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    Una postal de regreso. En sus historias, Osvaldo aparece sentado en un sillón de su living, sonriente, con un cuadro de Diego Maradona a sus espaldas. Aunque se lo ve con una pérdida de peso significativa, la escena contrasta con las imágenes que habían trascendido durante su internación. La publicación estuvo acompañada por la canción “I’m Going Home”, de Ten Years After, una elección que no pasó desapercibida y que resume lo que significa volver al hogar tras semanas de incertidumbre.

    Cómo empezó todo. El problema se originó en una caries dental que no fue tratada a tiempo. La infección avanzó hasta el pulmón derecho y provocó un derrame pleural, es decir, una acumulación de líquido entre el pulmón y la pared del tórax, que le generó serias dificultades para respirar. El propio Osvaldo contó que, al principio, confundió los síntomas con dolores musculares, lo que demoró la consulta y agravó el cuadro. Llegó a decir que la situación puso en riesgo su vida.

    Un mes de internación. Con 40 años, fue internado de urgencia el 24 de septiembre en el Hospital de Llavallol y luego continuó su tratamiento en el Hospital del Bicentenario de Monte Grande. Por la gravedad de la infección pasó primero por terapia intensiva y después por terapia intermedia. Según relató, el punto de inflexión fue la extracción de la muela afectada, a partir de la cual su evolución mejoró de forma sostenida. También destacó el rol de su estado físico previo, forjado en sus años como futbolista profesional, que según los médicos lo ayudó a enfrentar el cuadro.

    Reposo y controles. Aunque ya dejó atrás la etapa más crítica, Osvaldo deberá continuar su recuperación en casa, con reposo y seguimiento médico. Por eso, el show que tenía previsto para el 31 de octubre en Café Berlín quedó momentáneamente suspendido, a la espera de cómo evolucione su salud.

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