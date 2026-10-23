Coppola volvió a Disney+: ya está disponible la segunda temporada con más excesos, conflictos y Maradona

Coppola, el representante está de regreso. Desde este viernes 23 de octubre ya se encuentra disponible en Disney+ la segunda temporada de la serie inspirada en la agitada vida de Guillermo Coppola, nuevamente con Juan Minujín como protagonista y con la relación con Diego Maradona en el centro de buena parte de la historia.

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La nueva entrega mantiene el tono de comedia dramática que caracterizó a la primera temporada, pero avanza hacia años mucho más turbulentos. La historia vuelve sobre el éxito, el glamour y los excesos que rodearon al representante, aunque también pone el foco en sus conflictos con Maradona, sus problemas económicos y los intentos por reconstruir una vida que parecía haberse salido de control.

La temporada está compuesta por seis episodios de aproximadamente una hora cada uno . El punto de partida muestra a Coppola conversando frente a la tumba de Maradona y recordando distintos momentos de su recorrido, desde que comenzó a trabajar con el Diez en 1984 hasta el momento en que perdió gran parte de lo conseguido y tuvo que empezar nuevamente.

Uno de los ejes principales será precisamente el deterioro de la relación entre ambos. La serie explora los conflictos que atravesaron, las diferencias que los alejaron y los esfuerzos del representante por recuperar la confianza de quien había sido no solo su cliente más importante, sino también una de las personas centrales de su vida.

El viaje también llevará la historia fuera de Argentina. La producción utilizó locaciones en Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles , ciudad inevitablemente vinculada con la historia de Maradona y con una de las etapas más intensas de la dupla.

Una escena de la segunda temporada recrea el velorio de Diego Maradona, uno de los momentos más emotivos que atravesará la historia de Guillermo Coppola.

Juan Minujín vuelve a transformarse en “Guillote”

Minujín vuelve a interpretar a Coppola después del impacto conseguido con la primera temporada. Para lograr la caracterización, el trabajo de maquillaje llegó a demandar hasta cuatro horas por jornada, mientras la producción utilizó más de 50 locaciones para reconstruir los diferentes momentos de la historia.

La segunda temporada incorpora además distintos personajes relacionados con la vida personal y profesional del representante. Regresan y se suman nombres como Mónica Antonópulos, Macarena Achaga, Jorgelina Aruzzi, María Marull, Joaquín Ferreira, Rodrigo Noya, Alan Sabbagh y Nicolás Mateo, entre otros.

La serie fue creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, cuenta con Ariel Winograd como director y showrunner y fue escrita por Emanuel Diez. La producción está a cargo de Pampa Films y Gloriamundi Producciones.

De los años dorados a tener que empezar de nuevo

La primera temporada había mostrado al representante en pleno ascenso y en medio de una vida atravesada por fiestas, mujeres, negocios, fútbol y una relación tan cercana como caótica con Maradona. Ahora, la historia se mete en una etapa donde ese mundo comienza a mostrar sus consecuencias.

Disney presenta los nuevos capítulos bajo una idea sencilla: detrás de cada una de las anécdotas de Coppola existen diferentes versiones. La temporada recupera precisamente ese espíritu y reconstruye algunas de las historias más conocidas —y otras menos exploradas— de uno de los personajes más particulares que rodearon al fútbol argentino durante las décadas del 80 y 90.

La segunda temporada de Coppola, el representante ya está disponible en Disney+ desde este viernes 23 de octubre, con seis nuevos capítulos para continuar una historia en la que Maradona, los excesos, las crisis y las increíbles anécdotas de “Guillote” vuelven a mezclarse.