    • 23 de octubre de 2026 - 12:33

    Facundo Moyano explicó con un audio sus llamativos movimientos en la entrevista con Moria Casán: "Una botella de whisky encima"

    Casi un mes después de su polémica aparición en La Mañana con Moria, el sindicalista le envió un mensaje de WhatsApp a la conductora, que lo pasó al aire. Allí admitió que llegó al estudio tras beber alcohol, deprimido y sin haber dormido.

    Facundo Moyano y Moria Casan.

    Facundo Moyano y Moria Casan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Facundo Moyano rompió el silencio sobre la entrevista que dio a fines de septiembre a Moria Casán y que se volvió viral por sus gestos, movimientos y dificultades para expresarse. En un audio de WhatsApp que le mandó a la conductora tras regresar de España, y que ella difundió en La Mañana con Moria (eltrece), el sindicalista reconoció que había tomado alcohol antes de ir al programa.

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    “Una botella de whisky encima”. Según contó Moyano en el mensaje, llegó al estudio sin dormir, deprimido, enojado y dolido, con “una botella de whisky encima”. A pesar de cómo salió la charla, dijo que se fue contento, porque sintió que había hecho una catarsis. También sostuvo que no contó “su verdad” sino “la verdad”, y que ahora le toca decirlo a la Justicia.

    Una entrevista que dio que hablar. En aquel reportaje, Moyano llegó más de media hora tarde y, mientras buscaba dar su versión sobre la relación con Candela Arizaga, se lo vio visiblemente nervioso, con frases desordenadas y dificultades hasta para manejar el micrófono, que la propia Moria terminó sosteniéndole. Los gestos de asombro de la conductora también se hicieron virales, y el fragmento se multiplicó en memes y videos editados, algunos con inteligencia artificial.

    Enojo con la prensa. En el mismo audio, el dirigente manifestó su malestar con los medios por las preguntas que le hicieron a Candela Arizaga el 22 de octubre, cuando ella se presentó a declarar ante la Justicia. Cuestionó que las consultas giraran en torno a un posible embarazo y un casamiento, en lugar de centrarse en el origen de la causa.

    La salud de Candela, su prioridad. Moyano habló además de su reencuentro en Madrid con Arizaga, que se dio pese a las restricciones vigentes en la Argentina. Dijo que lo principal era saber que ella estaba bien, porque ambos atravesaban un momento de mucho estrés, con ataques de pánico en el caso de la joven. Según indicó, fue citado a declarar la semana próxima.

    Qué dice la causa. Moyano está imputado por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, a raíz de lo ocurrido en la madrugada del 4 de agosto en su departamento del barrio de Belgrano. Él niega las acusaciones y asegura que se trata de una construcción mediática y judicial. La investigación continúa, por lo que las circunstancias denunciadas y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia, y el acusado goza de la presunción de inocencia.

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