Calingasta al límite: 32 personas participaron en la primera etapa de la Diplomatura en Rescate de Montaña

En un despliegue de compromiso, rigor técnico y trabajo en equipo, un total de 32 cursantes lograron culminar con éxito la primera etapa de la Diplomatura en Rescate de Montaña – Nivel I, que se dictó en el departamento Calingasta con el objetivo de contar con personal capacitado para intervenir en zonas agrestes.

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Esta destacada convocatoria refleja el creciente interés y la urgente necesidad de contar con personal capacitado para responder ante emergencias en geografías exigentes, marcando un precedente fundamental para la región.

La propuesta formativa, impulsada de manera conjunta con el municipio de Calingasta busca fortalecer las capacidades operativas y preventivas de quienes se desenvuelven en terrenos agrestes, promoviendo estándares de seguridad de alto nivel.

Como cierre de esta fase inicial, los 32 participantes formaron parte de una intensa jornada práctica sobre el terreno, desarrollada en las inmediaciones del Cerro Tres Escalones . La actividad permitió poner a prueba en condiciones reales la teoría aprehendida durante el cursado, exigiendo al máximo la destreza y coordinación del grupo.

Durante la instrucción en campo, se desplegó un programa exhaustivo de maniobras esenciales para el socorrismo de montaña:

Técnicas de escalada: progresión segura en roca y manejo de equipo específico.

progresión segura en roca y manejo de equipo específico. Orientación y cartografía: lectura e interpretación de cartas geográficas para el trazado de rutas y ubicación en terreno desértico o cordillerano.

lectura e interpretación de cartas geográficas para el trazado de rutas y ubicación en terreno desértico o cordillerano. Rescate de víctimas: protocolos de atención inmediata, estabilización y maniobras de extracción en zonas de difícil acceso.

protocolos de atención inmediata, estabilización y maniobras de extracción en zonas de difícil acceso. Traslado seguro: procedimientos de evacuación y transporte en camilla adaptados a las complejas pendientes del cerro.

Formación de excelencia y apoyo interdisciplinario

El éxito de la convocatoria y la rigurosidad de las prácticas contaron con el acompañamiento directo de un equipo de instructores y coordinadores de destacada trayectoria. La instrucción estuvo a cargo de los profesores Elizardo Varas y Juan Manuel Gerarduzzi, quienes guiaron paso a paso cada uno de los ejercicios en el Cerro Tres Escalones.

Asimismo, la jornada contó con la articulación del Área de Oficios municipal, garantizando la logística y el soporte institucional necesario para el desarrollo de la actividad.

Un elemento distintivo y profundamente valorado durante las maniobras de campo fue la participación de Kiara, una canina adiestrada que acompañó activamente las tareas de rescate y guía, aportando su destreza en el rastreo y trabajo operativo en terreno.

Fortalecimiento de la seguridad en la cordillera

La culminación de esta primera etapa representa un paso decisivo en la consolidación de un cuerpo de rescatistas y profesionales preparados para actuar con solvencia ante eventuales contingencias en ambientes de montaña.

La combinación de una sólida participación ciudadana, reflejada en los 32 diplomados, la guía profesional del cuerpo docente y la práctica directa en la geografía local, consolida una experiencia de aprendizaje integral que refuerza la prevención, la solidaridad y la seguridad en la región.