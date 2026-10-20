    • 20 de octubre de 2026 - 09:38

    Calingasta avanza con históricas obras de enripiado y construcción de veredas en Barreal

    El municipio de Calingasta redobla su compromiso con la infraestructura urbana y la seguridad vial a través de tareas integrales.

    El municipio de Calingasta trabaja para mejorar la infraestructura vial en Barreal.

    El municipio de Calingasta trabaja para mejorar la infraestructura vial en Barreal.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Calingasta continúa ejecutando un plan integral de obras públicas diseñado para transformar la infraestructura vial y urbana de Barreal. Con un foco central en la seguridad, la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos, se realizan intensos trabajos de nivelación, enripiado y creación de infraestructura peatonal en zonas prioritarias del departamento.

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    Estas acciones forman parte de un plan continuo que busca responder de manera concreta a las necesidades de cada barrio, optimizando la conectividad interna y garantizando espacios de circulación acordes al crecimiento de la comunidad.

    Plan integral de obras en Calingasta

    Uno de los frentes de obra más significativos se desarrolla actualmente en el Loteo Herrera, en Barreal. En este sector, el municipio lleva adelante intensas tareas de ripiado, acondicionamiento y nivelación de calles, permitiendo superar dificultades previas del terreno y garantizando una transitabilidad óptima y fluida tanto para vehículos particulares como para servicios de emergencia y transporte local.

    A la par del mejoramiento de la red vial, se dio inicio a una obra sumamente esperada por la comunidad: la construcción de veredas sobre calle Belgrano. Esta intervención marca un hito en el trazado urbano de la zona, ya que históricamente no existían aceras ni espacios delimitados para los peatones. Con la consolidación de estas nuevas veredas, los vecinos, en especial niños y adultos mayores, dispondrán de corredores seguros, limpios y accesibles, separando definitivamente la circulación peatonal del tránsito vehicular.

    "Seguimos avanzando con obras que brindan mayor seguridad y mejores condiciones para quienes transitan y viven diariamente en cada sector de nuestro departamento", destacaron desde la gestión municipal, reafirmando el compromiso de mantener una presencia activa en el terreno.

    Iluminaicón y modernización en Barreal

    La pavimentación, el enripiado y la infraestructura peatonal se complementan con un plan transversal de modernización del alumbrado público que viene transformando el paisaje nocturno de Barreal.

    Recientemente, el municipio concretó la renovación total de luminarias en cuatro barrios de la localidad, además de completar el recambio sobre calle Echeverría hasta su conexión con la Ruta Nacional 149, un tramo clave para la conectividad y el ingreso al área urbana.

    Asimismo, las autoridades confirmaron que el esquema de mejoras continuará sin interrupciones sobre calle Libertad y calle Los Sauzales, extendiendo la nueva tecnología de iluminación hacia más familias de Barreal. Estas labores no solo optimizan la visibilidad nocturna para conductores y peatones, sino que reducen significativamente los riesgos de accidentes viales y fortalecen la prevención en materia de seguridad ciudadana.

    Con la suma de estos proyectos, enripiado en Loteo Herrera, veredas en calle Belgrano y reconversión lumínica en barrios y arterias principales, Calingasta reafirma un modelo de gestión enfocado en el desarrollo equitativo, la seguridad vial y el progreso sostenible de cada uno de sus rincones.

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