Conmoción en Calingasta por la muerte de una nena de 8 años: marchan al hospital para exigir justicia

La dolorosa e inesperada muerte de Alondra, una nena de solo 8 años, mantiene en estado de shock al departamento Calingasta y moviliza a toda la provincia. Mientras la Justicia de San Juan abrió una investigación penal para determinar la causa del deceso y deslindar responsabilidades médicas, la familia y los vecinos convocaron a una marcha pacífica para este viernes 16 de octubre.

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La movilización se realizó a las 14hs en la Plaza Departamental de Calingasta, desde donde los manifestantes marcharon en silencio hasta las puertas del Hospital Aldo Cantoni, nosocomio donde la menor recibió atención médica antes de fallecer.

El trágico desenlace ocurrió este miércoles 14 de octubre, luego de varios días de malestar físico de la niña. En declaraciones a Radio Sarmiento, su tía Julia Sabelo detalló el cuadro evolutivo que atravesó la pequeña desde el pasado domingo, cuando presentó fiebre alta y malestar general.

Según el relato de los allegados, en la primera consulta realizada en el Hospital Aldo Cantoni se le diagnosticó un cuadro de anginas y se le prescribió amoxicilina e ibuprofeno. Sin embargo, con el paso de las horas la salud de Alondra empeoró notablemente. Comenzó a sufrir intensos dolores en las extremidades inferiores que le impidieron caminar.

Segunda asistencia, la niña fue traslada nuevamente al centro de salud para ser reevaluada. Durante una de sus últimas permanencias en el hospital, sufrió un desmayo. Aunque el personal médico y de enfermería logró reanimarla momentáneamente, cerca de una hora después informaron a los padres su fallecimiento.

La familia cuestiona duramente la atención brindada, señalando que no se le practicaron estudios complementarios ni análisis de laboratorio de urgencia durante los primeros abordajes, por lo que presumen una eventual negligencia en el diagnóstico y tratamiento.

Intervención judicial y autopsia

Tras confirmarse la muerte de la menor en el centro sanitario calingastino, tomó intervención de inmediato la UFI Delitos Especiales. Las autoridades judiciales ordenaron el levantamiento e inmediato traslado del cuerpo de la niña a la Morgue Judicial de la provincia, donde se le practica la autopsia correspondiente para determinar científicamente la causa biológica de la muerte.

La pericia forense y el secuestro de la historia clínica resultarán determinantes para evaluar los testimonios de la familia y definir los pasos a seguir en la causa judicial.