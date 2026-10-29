Encuentro de coros: la UNSJ recibe a destacados conjuntos mendocinos el fin de semana

El Preuniversitario y el Juvenil actuarán el viernes 30, mientras que el Vocacional y el EVU lo harán el sábado 31 de octubre.

El EVU, de Mendoza, será uno de los protagonistas de estas presentaciones.

San Juan se prepara para vivir un fin de semana a puro canto con la presentación de destacados coros locales e invitados, provenientes de la vecina provincia de Mendoza. La agenda cultural reunirá talento, trayectoria y gran diversidad de repertorios.

Las agrupaciones anfitrionas -el Preuniversitario y el Vocacional de la UNSJ- actuarán junto a las visitantes -El Juvenil de la Escuela de Comercio Gilda Cosma de Lede y el EVU- en distintas parroquias, y en ambos casos la entrada será solidaria: un aporte de alimentos no perecederos y pañales.

Viernes 30: coros Preuniversitario y Juvenil Invitados por el Coro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Juan, dirigido por la Profesora Aída del Cid, el Coro Juvenil de la Escuela de Comercio N° 4-097 “Prof. Gilda Cosma de Lede” (Maipú, Mendoza) se presentará este viernes 30 de octubre. El concierto tendrá lugar en la Basílica Nuestra Señora de los Desamparados a las 21:00 horas, y la entrada general consistirá en un alimento no perecedero.

Coro Juvenil (Mendoza) Coro Pre Universitario (UNSJ) Fundado en 1990 por el profesor Gonzalo Villalba y dirigido desde 2026 por la licenciada Mariana Ledda -con la colaboración de su fundador-, este elenco está integrado por jóvenes estudiantes y cuenta con una vasta trayectoria nacional e internacional. A lo largo de su historia ha cantado en distintas provincias del país, además de realizar intercambios con Chile, Brasil y Alemania. Entre sus galardones destacan el Premio del Público en las Decimoctavas Olimpíadas Federales en Buenos Aires y múltiples primeros y segundos premios en el Eisteddfod de la Juventud en Chubut.

Sábado 31: coros Vocacional y Estudio Vocal Universitario (EVU) Por su parte, el Coro Vocacional de la Universidad Nacional de San Juan, bajo la dirección de la profesora Monika Skowron, compartirá escenario con el Estudio Vocal Universitario (EVU) de Mendoza, conducido por el maestro Guido Vacca. Este segundo encuentro coral se llevará a cabo el sábado 31 de octubre a las 20:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, con entrada libre y gratuita y la propuesta solidaria de colaborar con pañales de cualquier tamaño.