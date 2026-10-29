Murió Patrick Stewart, el actor que interpretó al capitán Picard en Star Trek y al Profesor X en X-Men

El mundo del espectáculo despide a Patrick Stewart , el reconocido actor británico que murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles , según informó The Hollywood Reporter. La noticia fue comunicada este jueves 29 de octubre por su representante, quien detalló que el intérprete atravesaba un breve proceso de enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

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Stewart alcanzó la fama internacional por sus interpretaciones del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y del Profesor Charles Xavier en la saga X-Men , dos personajes que marcaron su extensa trayectoria en el cine y la televisión.

En un comunicado difundido por la prensa, su entorno confirmó que falleció el miércoles, acompañado por su esposa, la cantante y compositora Sunny Ozell, además de familiares y amigos.

“Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar”, expresó el mensaje de despedida. “Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar”, expresó el mensaje de despedida.

La familia también pidió que quienes deseen homenajearlo consideren realizar donaciones al centro de investigación sobre el Alzheimer de Johns Hopkins o a la Alzheimer’s Foundation of America, especialmente a sus programas de apoyo para cuidadores.

De Shakespeare a una leyenda de la ciencia ficción

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart construyó una carrera de casi seis décadas. Antes de convertirse en una figura reconocida en Hollywood, se formó en el teatro clásico y se incorporó a la Royal Shakespeare Company a los 26 años. Su dominio de los textos de Shakespeare y su característica voz profunda se convirtieron en marcas distintivas de su trabajo.

Su gran salto a la popularidad internacional llegó en 1987, cuando fue elegido para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. Aunque contaba con una sólida experiencia teatral, todavía era poco conocido por el público estadounidense.

La serie, que inicialmente generó resistencia entre algunos seguidores de la producción original, terminó consolidándose como un éxito. Stewart interpretó a Picard durante siete temporadas y retomó el papel en cuatro películas, desde Star Trek: Generations (1994) hasta Star Trek: Nemesis (2002).

Décadas después, regresó a la franquicia con Star Trek: Picard, estrenada en 2020 y cuya tercera y última temporada concluyó en 2023.

El Profesor X y su legado en el cine

Otro de los papeles fundamentales de su carrera fue el del Profesor Charles Xavier, fundador de los X-Men y líder de los mutantes, al que interpretó por primera vez en la película X-Men, estrenada en 2000.

Stewart volvió a encarnar al personaje en distintas entregas de la franquicia, entre ellas X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men: Days of Future Past (2014) y Logan (2017).

En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2017, el actor destacó los valores que compartía con sus personajes más emblemáticos, al referirse a su moralidad, bondad, sensibilidad y compasión.

Su trabajo contribuyó a consolidar dos figuras centrales de la cultura popular: un capitán de ciencia ficción reconocido por su liderazgo y un profesor que defendía la convivencia entre humanos y mutantes.

Premios, memorias y sus últimos trabajos

A pesar de su popularidad en la ciencia ficción, Stewart mantuvo una relación constante con el teatro y la televisión. A lo largo de su carrera recibió tres premios Olivier, una nominación al Tony y múltiples candidaturas a los Emmy, los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores.

También se destacó en la comedia de HBO Extras, donde interpretó una versión humorística de sí mismo, y prestó su voz al personaje Avery Bullock en la serie animada American Dad!.

En 2019 interpretó a Bosley en la nueva versión de Charlie’s Angels. Cuatro años después publicó sus memorias, Making It So, en las que repasó su vida y su trayectoria artística.

Entre sus últimos proyectos figuran su participación como actor de voz en la película Las ovejas detectives, prevista para 2026, y escenas grabadas como el Profesor X para Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de este año.

Su trayectoria también recibió reconocimientos oficiales en el Reino Unido. En 2001 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico y, en 2010, recibió el título de caballero de manos de la reina Isabel II.

Fuera de la actuación, Stewart apoyó iniciativas contra la violencia doméstica y causas vinculadas con la salud mental de los veteranos, impulsado en parte por las experiencias difíciles que atravesó durante su infancia.

En su vida personal, estuvo casado con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, Daniel y Sophia; posteriormente contrajo matrimonio con la productora Wendy Neuss. En 2013 se casó con Sunny Ozell, quien lo acompañó hasta sus últimos momentos.

Su muerte marca el final de una trayectoria que trascendió generaciones y géneros, con personajes que dejaron una huella duradera tanto en la ciencia ficción como en la historia del cine contemporáneo.