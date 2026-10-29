    • 29 de octubre de 2026 - 07:57

    Premios Ídolo 2026: uno por uno, los ganadores de la noche de los creadores de contenido

    Davo Xeneize se consagró como el gran protagonista de la tercera edición de los premios a los creadores de contenido, con dos estatuillas. Valen Rizzuti también ganó dos, y Moria Casán recibió un premio honorífico.

    Davo Xeneize.

    Davo Xeneize.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Usina del Arte fue el escenario de la tercera edición argentina de los Premios Ídolo, que se realizó el miércoles 28 de octubre con la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello. La gala, transmitida por Streams Telefe, reunió a 710 invitados, entre ellos 210 nominados, y entregó 29 estatuillas. La T y La M y Q’Lokura se presentaron en vivo.

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    El premio mayor, el Ídolo del Año, no tuvo nominados anunciados y quedó en manos de Davo Xeneize, presentado como el “rey del stream”. El creador, que además fue elegido Streamer más viral, agradeció el reconocimiento y aseguró que no esperaba ganarlo.

    La noche también tuvo un momento especial: Moria Casán, invitada de honor, recibió un Premio Ídolo honorífico por su trayectoria y su actualidad. Además, entregó el premio a Nico Occhiato en la categoría Celebrity.

    Los ganadores, categoría por categoría

    Premio mayor y revelación

    • Ídolo del Año: Davo Xeneize
    • Ídolo Revelación: Marta Fort
    • Ídolo Celebrity: Nico Occhiato

    Humor, entretenimiento y viralidad

    • Humor y Entretenimiento: Valen Rizzuti
    • Ídolo Notero/a: Valen Rizzuti
    • Momento Viral: “¿Así toma agua la Agusneta?”, de La Agusneta
    • Streamer más viral: Davo Xeneize
    • Streamer: Lautaro “La Cobra” Del Campo

    Música, podcast y contenido

    • Ídolo Musical: Ángela Torres
    • Podcast: La Fórmula Podcast, de Mili Hadad
    • Contenido Creativo: Agustín Franzoni
    • Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes: Almendra Veiga
    • Actualidad: Lara López Calvo

    Deporte y fútbol

    • Deporte: Gero Arias
    • Ídolo Futbolero/a: Sofía Martínez
    • Ídolo Automotor: Iñaki Zugasti

    Estilo de vida, belleza y bienestar

    • Lifestyle: Delfina Ferro
    • Beauty: Cande Copello
    • Health: Fiorella Vitelli
    • Gastronomía: Tefi Russo
    • Viaje: Martina Saravia

    Negocios

    • Emprendimiento: Yerba Cósmica

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