Premios Ídolo 2026: uno por uno, los ganadores de la noche de los creadores de contenido

La Usina del Arte fue el escenario de la tercera edición argentina de los Premios Ídolo, que se realizó el miércoles 28 de octubre con la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello. La gala, transmitida por Streams Telefe, reunió a 710 invitados, entre ellos 210 nominados, y entregó 29 estatuillas. La T y La M y Q’Lokura se presentaron en vivo.
El premio mayor, el Ídolo del Año, no tuvo nominados anunciados y quedó en manos de Davo Xeneize, presentado como el “rey del stream”. El creador, que además fue elegido Streamer más viral, agradeció el reconocimiento y aseguró que no esperaba ganarlo.
La noche también tuvo un momento especial: Moria Casán, invitada de honor, recibió un Premio Ídolo honorífico por su trayectoria y su actualidad. Además, entregó el premio a Nico Occhiato en la categoría Celebrity.
Los ganadores, categoría por categoría
Premio mayor y revelación
- Ídolo del Año: Davo Xeneize
- Ídolo Revelación: Marta Fort
- Ídolo Celebrity: Nico Occhiato
Humor, entretenimiento y viralidad
- Humor y Entretenimiento: Valen Rizzuti
- Ídolo Notero/a: Valen Rizzuti
- Momento Viral: “¿Así toma agua la Agusneta?”, de La Agusneta
- Streamer más viral: Davo Xeneize
- Streamer: Lautaro “La Cobra” Del Campo
Música, podcast y contenido
- Ídolo Musical: Ángela Torres
- Podcast: La Fórmula Podcast, de Mili Hadad
- Contenido Creativo: Agustín Franzoni
- Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes: Almendra Veiga
- Actualidad: Lara López Calvo
Deporte y fútbol
- Deporte: Gero Arias
- Ídolo Futbolero/a: Sofía Martínez
- Ídolo Automotor: Iñaki Zugasti
Estilo de vida, belleza y bienestar
- Lifestyle: Delfina Ferro
- Beauty: Cande Copello
- Health: Fiorella Vitelli
- Gastronomía: Tefi Russo
- Viaje: Martina Saravia
Negocios
- Emprendimiento: Yerba Cósmica