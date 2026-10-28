    • 28 de octubre de 2026 - 21:19

    Camilo llega por primera vez a Mendoza con su gira "Para cuando sean mayores"

    La vecina provincia será una de las cuatro estaciones del tramo argentino. La cita será el 2 de noviembre, en el Arena Maipú Stadium.

    Camilo llegará a Mendoza por primera vez en noviembre próximo.&nbsp;

    Camilo llegará a Mendoza por primera vez en noviembre próximo. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cantautor colombiano Camilo arribará a Argentina en el marco de su tour internacional "Para Cuando Sean Mayores". De momento son cuatro las estaciones confirmadas en el país: Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, donde cantará por primera vez, la plaza más cercana para sus fans sanjuaninos.

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    El artista -que estuvo en San Juan en 2023, como una de las figuras musicales de la Fiesta Nacional del Sol- promete una experiencia artística y conceptual única para repasar sus nuevos temas y sus más grandes éxitos.

    Una producción conceptual e íntima

    Inspirado en la paternidad de sus hijas Índigo y Amaranto, Para Cuando Sean Mayores, es el quinto álbum de estudio del músico. Consta de 13 canciones nacidas de la necesidad de reconectar con su niño interior.

    El espectáculo está concebido como un libro de cuentos en vivo: con Camilo luciendo un pijama azul, una escenografía de telas colgantes que simulan carpas infantiles, una luna brillante e incluso un pequeño teatro interactivo sobre el escenario. Además de recorrer hits como “Vida de Rico” y “Tattoo”, el repertorio de 25 canciones incluye la participación especial de su esposa Evaluna para interpretar a dúo temas emblemáticos como “Por Primera Vez” y “La Medalla”.

    Info para el show en Mendoza

    La cita mendocina será el próximo lunes 2 de noviembre a las 22:00 h en el Arena Maipú Stadium.

    Los tickets ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de manera virtual a través de Ticketek.com.ar o de forma presencial en la boletería del Arena Maipú Stadium (abonando únicamente en efectivo). Los precios de los mismos van desde $65.000 a $135.000 (más costos por servicios en ticketera).

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