Carmen Barbieri se descompensó en la calle antes de ir a su programa y hay preocupación por su salud

Carmen Barbieri se mareó y se descompensó en la calle cuando estaba por subir a un auto para ir a trabajar. La conductora no pudo asistir a su programa y le contó a Pampito cómo se encuentra después del episodio, que se produjo pocos días después de que trascendiera que atravesaba problemas de salud.

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La información se conoció al aire de Puro Show (eltrece), donde el conductor contó que se comunicó directamente con Carmen para saber qué le había pasado.

“No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, estoy débil, baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo”, le escribió al periodista.

La conductora también contó que había hecho un esfuerzo para volver a su actividad durante los últimos días, después de ausentarse de su ciclo la semana pasada.

“El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque la semana pasada falté a mi programa. Ayer y antes de ayer fui, hice un gran esfuerzo especial y hoy sin fuerzas. Tengo una bronca, tengo un broncoespasmo terrible”, agregó.

Según contó Pampito, Barbieri pudo responder los mensajes y se encontraba acompañada en su casa. Su asistente, Gaby Guer, también estaba pendiente de su estado y confirmó que aguardaban la llegada de un médico para que evaluara el cuadro.

La preocupación por la salud de Carmen Barbieri

El episodio se suma a los problemas de salud que Carmen había mencionado en los últimos días. La conductora había faltado a su programa durante una semana y, aunque regresó al trabajo el lunes y el martes, reconoció que le costó sostener la actividad.

La semana pasada, Barbieri había contado que le agarró “todo junto”: un cuadro de broncoespasmo, meningitis y gripe, con fiebre que llegó a los 40 grados.

A pesar de que los médicos evaluaron hospitalizarla, finalmente decidieron que continuara el tratamiento en su casa. “Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, relató la conductora en un audio que le mandó a la periodista Karina Iavicóli y que dieron a conocer en Infama (América).

En el mismo mensaje, llevó algo de tranquilidad al dar a conocer que comenzó a sentirse mejor: “Hoy, domingo, después de una semana entera, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirarme, sin marearme, sin escupir sangre”.

Por último, hizo hincapié en las dificultades respiratorias que atraviesa y en los cuidados que necesita para recuperarse. “Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del aparato respiratorio”, señaló.