La Fiesta de la Tradición dio a conocer la grilla de artistas sanjuaninos

Jáchal se prepara para vivir una nueva edición de la 65° Fiesta de la Tradición con un gran despliegue. Luego de anunciar los artistas nacionales -nómina que encabezan La Sole, Galleguillo, entre otros destacados- ahora el municipio dio a conocer la grilla de artistas sanjuaninos que se darán cita sobre sus escenarios.
De esta manera, la agenda completa para las tres noches de celebración queda de la siguiente manera:
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE - PLAZA SAN MARTÍN
La festividad arrancará el sábado 7 de noviembre en la Plaza Departamental General San Martín. Esa velada inaugural -que tendrá como punto destacado la elección y coronación de la Paisana Nacional de la Tradición- combinará el emotivo desfile de agrupaciones gauchas y carruajes antiguos. En el apartado musical, la escena departamental y provincial dirá presente con los shows en vivo de:
- Los Cabanay
- Kuky Salas
- Viajeros
- Dúo Páez Brizuela
- Carafea
- Nico Balmaceda
- Julio Zalazar
- Los Arrieros Huaqueños.
- Academia de Danzas Folklóricas Milagros del Tiempo
- Las Voces de Orán.
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE - ANFITEATRO BUENAVENTURA LUNA
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Ensamble Instrumental de la UNSJ
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Academia de Danza Moquinera
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Cancioneros
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Conjunto Añoranzas
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Saypa
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Ballet Folklórico Raíces del Norte
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Grupo Raíces
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Leyla Bustos y Perico Luna
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Canto 4
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Ballet Jáchal
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Periferia Folk
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Juanjo Abregú
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El Sietecincuenta
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Labriegos
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Telkara
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Lechu García
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Dúo Díaz Heredia
Christian Herrera
SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE - ANFITEATRO BUENAVENTURA LUNA
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Dani Posse
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Los Aballay
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Ballet Recuerdos de Mi Tierra
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Tres para Cuyo
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Ballet Municipal Luis Tello
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Takú
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Dúo Ruarte Molina
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Melteki
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Laura Castro
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Instituto Coreográfico Modern Dance
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Los Lucero de Jáchal
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Soledad
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Hermanos Godoy
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Voces del Norte
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Agustín González
Sergio Galleguillo
Para los interesados, la 65° Fiesta Nacional de la Tradición lanzó también su propia web (fiestadelatradicion.com.ar) con toda la información sobre la celebración, desde entradas y ubicaciones hasta la historia del encuentro.