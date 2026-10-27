    • 27 de octubre de 2026 - 21:25

    La Fiesta de la Tradición dio a conocer la grilla de artistas sanjuaninos

    La comuna jachallera completó la agenda de números artísticos que se desplegarán a lo largo de las tres noches: 7, 13 y 14 de noviembre.

    La Fiesta de la Tradición completó su grilla de artistas para su edición 65.&nbsp;

    La Fiesta de la Tradición completó su grilla de artistas para su edición 65. 

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    De esta manera, la agenda completa para las tres noches de celebración queda de la siguiente manera:

    SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE - PLAZA SAN MARTÍN

    La festividad arrancará el sábado 7 de noviembre en la Plaza Departamental General San Martín. Esa velada inaugural -que tendrá como punto destacado la elección y coronación de la Paisana Nacional de la Tradición- combinará el emotivo desfile de agrupaciones gauchas y carruajes antiguos. En el apartado musical, la escena departamental y provincial dirá presente con los shows en vivo de:

    • Los Cabanay
    • Kuky Salas
    • Viajeros
    • Dúo Páez Brizuela
    • Carafea
    • Nico Balmaceda
    • Julio Zalazar
    • Los Arrieros Huaqueños.
    • Academia de Danzas Folklóricas Milagros del Tiempo
    • Las Voces de Orán.

    VIERNES 13 DE NOVIEMBRE - ANFITEATRO BUENAVENTURA LUNA

    • Ensamble Instrumental de la UNSJ

    • Academia de Danza Moquinera

    • Cancioneros

    • Conjunto Añoranzas

    • Saypa

    • Ballet Folklórico Raíces del Norte

    • Grupo Raíces

    • Leyla Bustos y Perico Luna

    • Canto 4

    • Ballet Jáchal

    • Periferia Folk

    • Juanjo Abregú

    • El Sietecincuenta

    • Labriegos

    • Telkara

    • Lechu García

    • Dúo Díaz Heredia

    • Christian Herrera

    SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE - ANFITEATRO BUENAVENTURA LUNA

    • Dani Posse

    • Los Aballay

    • Ballet Recuerdos de Mi Tierra

    • Tres para Cuyo

    • Ballet Municipal Luis Tello

    • Takú

    • Dúo Ruarte Molina

    • Melteki

    • Laura Castro

    • Instituto Coreográfico Modern Dance

    • Los Lucero de Jáchal

    • Soledad

    • Hermanos Godoy

    • Voces del Norte

    • Agustín González

    • Sergio Galleguillo

    Para los interesados, la 65° Fiesta Nacional de la Tradición lanzó también su propia web (fiestadelatradicion.com.ar) con toda la información sobre la celebración, desde entradas y ubicaciones hasta la historia del encuentro.

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