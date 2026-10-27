La Fiesta de la Tradición dio a conocer la grilla de artistas sanjuaninos

La comuna jachallera completó la agenda de números artísticos que se desplegarán a lo largo de las tres noches: 7, 13 y 14 de noviembre.

La Fiesta de la Tradición completó su grilla de artistas para su edición 65.

Jáchal se prepara para vivir una nueva edición de la 65° Fiesta de la Tradición con un gran despliegue. Luego de anunciar los artistas nacionales -nómina que encabezan La Sole, Galleguillo, entre otros destacados- ahora el municipio dio a conocer la grilla de artistas sanjuaninos que se darán cita sobre sus escenarios.

De esta manera, la agenda completa para las tres noches de celebración queda de la siguiente manera:

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE - PLAZA SAN MARTÍN La festividad arrancará el sábado 7 de noviembre en la Plaza Departamental General San Martín. Esa velada inaugural -que tendrá como punto destacado la elección y coronación de la Paisana Nacional de la Tradición- combinará el emotivo desfile de agrupaciones gauchas y carruajes antiguos. En el apartado musical, la escena departamental y provincial dirá presente con los shows en vivo de: