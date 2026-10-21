    • 21 de octubre de 2026 - 19:20

    La Fiesta de la Tradición tiene su propia plataforma digital para recibir la 65° edición

    Completa y simple, permite acceder a las entradas, consultar la agenda de artistas y conocer la historia cultural jachallera, entre otras cosas.

    La Fiesta de la Tradición celebra su 65° edición con un portal ideal para los visitantes.&nbsp;

    La Fiesta de la Tradición celebra su 65° edición con un portal ideal para los visitantes. 

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    La propuesta digital destaca por una interfaz moderna y accesible que facilita la planificación de la experiencia de manera integral. Desde el primer momento, los usuarios encuentran una cuenta regresiva que marca el pulso hacia las grandes jornadas de noviembre, las cuales se desplegarán entre la Plaza San Martín y el icónico Anfiteatro Buenaventura Luna.

    Fiesta de la Tradición, a un clic

    El portal integra la programación artística completa, con destacados artistas nacionales de la talla de Soledad Pastorutti y Sergio Galleguillo, detallando quiénes subirán al escenario cada noche. Para garantizar un proceso de compra rápido y cómodo, el sitio dispone de un acceso directo a la boletería oficial (Avantti), junto con mapas de sectores, puntos de venta físicos e información sobre las entradas y facilidades de pago.

    Además, la plataforma brinda una completa guía de servicios indispensables para los visitantes, incluyendo mapas interactivos y recomendaciones sobre dónde dormir, comer o qué atracciones turísticas visitar en Jáchal. La oferta se complementa con una sección de noticias de último momento, respuestas a preguntas frecuentes e información útil sobre el alquiler de ranchos o inscripciones a puestos comerciales.

    Tributo a la cultura jachallera

    Más allá de la logística, la página rinde un homenaje a la cultura jachallera. A través de sus distintas secciones, el público puede sumergirse en las raíces del evento, y también del departamento, mediante relatos sobre El Fogón de los Arrieros, la bajada de los gauchos con antorchas por los cerros y los típicos sabores locales como el locro pulsudo o el pastel jachallero.

    Asimismo, repasa la historia del festival, iniciada en 1961, y la figura central de Buenaventura Luna, acompañando todo el trayecto con una galería de imágenes y videos de las distintas ediciones.

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