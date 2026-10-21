BTS en Argentina: con entradas agotadas, la única chance que queda para verlos es el cine

Quienes no pudieron o no consiguieron comprar entradas para las tres fechas en La Plata, al menos podrán disfrutarlos en vivo en la gran pantalla.

BTS en pantalla grande, una opción para palpitar el último show de la banda en Argentina, en vivo.

La esperada llegada de BTS a la Argentina desató un fenómeno masivo que agotó en instantes las entradas para sus recitales en La Plata. Pero pensando en los miles de fanáticos que no consiguieron tickets, se confirmó que el último concierto del grupo surcoreano en el país se transmitirá en vivo y en diferido en distintas salas de cine.

Tras el reencuentro de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook luego de completar su servicio militar y sus proyectos solistas, la gira mundial BTS World Tour "ARIRANG" se desplegará a partir de hoy en el Estadio Único Diego Armando Maradona. A esta primera fecha siguen dos más: el 23 y 24 de octubre. Y para que ningún integrante del ARMY se quede afuera, el show del sábado 24 de octubre será proyectado en vivo, a las 20:00 h, en distintas salas de cine del país. Y quienes prefieran otro horario podrán optar por la transmisión en diferido, el domingo 25 de octubre.

BTS en el cine: complejos adheridos Lamentablemente, los fans sanjuaninos no tendrán la opción de seguir esa transmisión en la provincia. Según la nómina oficial del Live Viewing, las proyecciones en Argentina están concentradas únicamente en los complejos de las cadenas Cinemark Hoyts, Cinépolis y Atlas, las cuales no cuentan con sucursales en la provincia. Pero no todo está perdido.

Para el fandom local, hay una posibilidad a un par de horas de distancia. La opción más cercana y accesible es Mendoza, ya que Cinemark Hoyts Mendoza y Cinépolis Mendoza Shopping serán de la partida.

Las otras provincias argentinas que podrán seguir el último show de BTS en Argentina a través de la gran pantalla son Córdoba, Neuquén, Salta y Santa Fe.