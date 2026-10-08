Fiesta de la Tradición: el 7, 13 y 14 de noviembre, con la presentación estelar de La Sole

Jáchal, la provincia y la región ya palpitan una nueva edición de la emblemática Fiesta de la Tradición, que tendrá a La Sole como figura central , en el marco de sus 30 años de carrera. Con el orgullo de sostener la identidad, el departamento norteño presentó oficialmente la 65ta. entrega, que a lo largo de tres días, volverá a poner en escena historia, cultura y grandes artistas.

Con una masiva convocatoria, los gauchos de Jáchal iniciaron los ensayos para el "Fogón de los Arrieros"

La fiesta se desplegará los días 7, 13 y 14 de noviembre . La noche de apertura será el sábado 7 en la Plaza San Martín , el sitio donde se originó el festejo. Con entrada libre y gratuita , el público podrá disfrutar del desfile de agrupaciones gauchas , la presentación de las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición y las actuaciones musicales de Julio Zalazar, Carafea y Las Voces de Orán.

El fin de semana siguiente, la mística se trasladará al imponente Anfiteatro Natural Buenaventura Luna . El viernes 13 de noviembre será el turno de Canto 4, Christian Herrera, Juanjo Abregú y Labriegos .

La gran noche de cierre de la Fiesta de la Tradición -cuya grilla de artistas locales y provinciales se dará a conocer más adelante- llegará el sábado 14 de noviembre, junto a la nueva Paisana Nacional y los espectáculos centrales de Soledad Pastorutti y Sergio Galleguillo . Esa misma velada albergará la imponente escenificación de El fogón de los arrieros , con cientos de gauchos en escena y el emocionante relato del locutor Mario Echegaray.

Respecto a las entradas para las noches del anfiteatro , la organización comunicó que próximamente se dará más información y se iniciará la venta tanto en puntos físicos como de forma digital mediante la plataforma Avantti , incluyendo opciones de pago con tarjeta y financiamiento. No obstante, el jefe comunal, Matías Espejo, aseguró que serán “accesibles” , para que todos puedan disfrutar del encuentro.

El intendente Matías Espejo dio detalles de la próxima edición de la Fiesta de la Tradición, que tendrá lugar en noviembre

65 años de historia

El acto de presentación oficial de la fiesta fue encabezado por el Intendente de Jáchal, Matías Espejo, quien estuvo acompañado por la Segunda Paisana, Justina Cortez, entre otros invitados. "Nuestra fiesta cumple nada menos que 65 años, 65 años de historia, 65 años de lucha, 65 años de identidad, 65 años de amor por esta tierra, por esta Patria, por esta forma de ser, por esta forma de sentir", abrió su discurso el jefe comunal, que hizo hincapié en el esfuerzo colectivo que demanda la organización de un encuentro de tal envergadura.

En esa línea, Espejo destacó el apoyo de entidades intermedias y de auspiciantes clave como Minas Argentinas, Veladero, Vicuña y el Banco de San Juan. No obstante, centró su gratitud en los habitantes del departamento: “Fundamentalmente a la comunidad, sin ese compromiso, sin ese amor por la fiesta, no sería posible”, dijo el funcionario, quien también reconoció el apoyo de los medios.

Al referirse al acceso a la celebración, Espejo aseguró que las entradas serán accesibles: “Quiero destacar el esfuerzo que hace el pueblo y el gobierno de Jáchal para sostener una fiesta nacional como la misma se merece, por eso es que pretendemos que sea participativa y accesible y en ese sentido, las entradas siguen estando al alcance de muchas personas, contemplando la situación que hoy atravesamos, pero nuestra fiesta es la fiesta de todos y estamos obligados nosotros a generar las condiciones para que así sea”.

Fiesta de la Tradición: un legado cultural

La conducción y el repaso histórico de la presentación estuvieron a cargo de Mario Echegaray, quien evocó los inicios de la celebración en 1962. Recordó que nació gracias a un grupo de docentes comprometidos con el desarrollo territorial que integraban el Centro Sarmiento del Magisterio de Jáchal, quienes sumaron voluntades institucionales y personales para dar vida a lo que hoy es un auténtico bien patrimonial.

Echegaray explicó cómo la fiesta comenzó a gestarse en la Plaza San Martín y en la emblemática Cuesta de Huaco. Al año siguiente, se tomó la decisión de trasladar los festejos al paraje de La Puntilla, donde se diseñó un espacio con estilo de anfiteatro griego, el cual se transformaría con el tiempo en el actual Anfiteatro Buenaventura Luna.

Una pareja del Ballet Municipal Luis Tello llevó su danza a la conferencia de prensa

No obstante, la plaza sigue siendo el puntapié en cada edición, y será allí justamente donde se presentarán las candidatas a Paisana Nacional, “aquellas mujeres jachalleras que pretenden representar a la tradición, que pretenden transmitir lo que es el sentir de una mujer jachallera representando a su pueblo”, expresó el intendente.

Asimismo, destacó con orgullo el rol de los más de mil jinetes locales, que no solo desfilarán junto a las agrupaciones gauchas, sino que tienen gran protagonismo en la jornada de cierre: “Serán nuestros gauchos los encargados de actuar en esa obra magnífica de proclama de unidad nacional”, precisó en referencia a la representación de un clásico de la fiesta: el Fogón de los arrieros.

En el transcurso de la presentación, también se recordó a quienes colaboraron en forjar este legado a lo largo de las décadas: “A partir del inicio de esta fiesta nacional de la tradición, allá por el año 62, muchas han sido las personas que han tenido la responsabilidad de llevar adelante la organización y seguro estoy de que cada uno de ellos ha puesto absolutamente lo mejor que ha tenido en su haber para lograr lo que hoy orgullosamente lucimos, como este bien patrimonial”, apuntó Espejo.

El dúo Ruarte Molina, con David Capdevila, interpretaron emblemas de Buenaventura Luna: Vallecito (con recitado de Mario Echegaray) y Zamba de las tolderías

El marco artístico de la conferencia de prensa también reflejó el espíritu jachallero. En primer lugar, se presentó una pareja de baile del Ballet Municipal, cuerpo que rinde homenaje con su nombre al recordado hacedor cultural Luis Alberto Tello. Y, posteriormente, evocando la memoria del querido e inolvidable "Chango Huaqueño", el dúo Ruarte Molina, acompañado por el violín de Luis Capdevila, conmovió a los presentes al interpretar las obras Vallecito —que contó con el recitado del propio Echegaray— y Zamba de las tolderías, del inolvidable Buenaventura Luna.