Mario Echegaray, la voz de la tradición jachallera: "Las cosas pueden cambiar, pero la esencia de la tradición permanece"

Su voz retumba en cada rincón del Anfiteatro Buenaventura Luna. Es el encargado de, con su prosa y su fuerza, dar la bienvenida a todos los que se hicieron presente en el sitio para vivir una velada más de la Fiesta Nacional de la Tradición. No es la primera vez que lo hace, ya tiene cancha don Mario Echegaray , quien desde hace décadas tiene una fuerte vinculación con la festividad de su departamento.

Para Echegaray, la Fiesta de la Tradición es mucho más que una celebración popular. Es una parte de su propia historia, una expresión de pertenencia y, sobre todo, una de las principales cartas de presentación de Jáchal ante el país. Desde hace años, su voz y su trabajo forman parte de ese camino que busca mantener viva la memoria de quienes construyeron la identidad cultural del departamento.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, reflexionó sobre el significado que tiene esta celebración para los jachalleros, el legado de Buenaventura Luna y el desafío de acercar las raíces culturales a las nuevas generaciones. “Es una parte de mí, sin lugar a dudas”, expresó al definir lo que representa el evento en su vida. Sin embargo, aclaró que ese sentimiento no es exclusivo de quienes participan en su organización o promoción, sino que atraviesa a toda la comunidad.

“Cada jachallero la siente una parte de él, porque nos identifica, es nuestra carta de presentación, nuestra referencia”, sostuvo. En ese sentido, destacó que noviembre se convirtió en una invitación que los habitantes del departamento extienden a quienes viven fuera de Jáchal o todavía no conocen sus costumbres. “Cuando está fuera de Jáchal invita al que no es de acá a que venga. ¿Y para cuándo lo invita? ¡Que vengan en noviembre!”, comentó.

Esa identificación colectiva es, para Echegaray, una de las claves para entender la trascendencia de una celebración que excede los espectáculos y las actividades programadas. Se trata de un encuentro con la historia, las costumbres y los referentes que dejaron su marca en la cultura jachallera.

El legado de Buenaventura Luna y una identidad que trascendió generaciones

Al hablar de los orígenes y el camino que permitió consolidar la Fiesta de la Tradición, Echegaray puso especial énfasis en la figura de Buenaventura Luna, a quien considera uno de los grandes aportantes al cancionero popular argentino.

Desde su perspectiva, el artista jachallero logró introducir una mirada diferente en la música popular de su época. Buenaventura Luna incorporó un mensaje distinto, cercano al reclamo social. Su valoración no se limita a la producción artística del músico y poeta. Echegaray contó que leyó en numerosas oportunidades sus obras, al igual que las de José Hernández, y que esas lecturas le dejaron una enseñanza que considera fundamental.

“Me enseñaron de qué lado debo estar”, resumió.

El reconocimiento actual de la figura del gaucho como uno de los grandes símbolos de la identidad argentina también es resultado de un proceso histórico. Recordó que durante el siglo XIX la tradición estaba asociada a las familias consideradas tradicionales y tenía un carácter elitista, mientras que el pueblo no tenía acceso a esas expresiones.

Con el paso del tiempo, esa mirada se transformó. El gaucho, que había sido cuestionado y descalificado por distintos autores, terminó convirtiéndose en un estandarte nacional. Un recorrido que, según Echegaray, demuestra que las tradiciones no son elementos estáticos, sino expresiones que atraviesan cambios y adquieren nuevos significados.

El desafío de acercar la tradición a los más jóvenes

Uno de los puntos en los que más insistió Echegaray fue en la necesidad de que las nuevas generaciones se apropien de la Fiesta de la Tradición y la reconozcan como parte de su propia identidad. Lejos de plantear una oposición entre las costumbres de antes y las formas actuales de vivir la cultura, consideró que las tradiciones pueden evolucionar y sumar nuevas motivaciones sin perder aquello que les da sentido.

“Las cosas pueden cambiar, pero la esencia de la tradición permanece”, afirmó. En ese marco, recordó que durante la celebración les pidió a los jóvenes que se involucren y asuman un papel activo en su continuidad. “Apropíense de esto, porque esto es de ustedes. Ustedes también son parte de esto y es la forma de darle continuidad”, fue el mensaje que les transmitió.

A su entender, uno de los caminos para despertar el interés de los más chicos es utilizar lenguajes artísticos capaces de acercarles la tradición de una manera atractiva, sin perder el contenido cultural que se busca transmitir.

Jáchal en el mapa de las fiestas populares argentinas

Al reflexionar sobre el lugar que ocupa la Fiesta de la Tradición frente a celebraciones de alcance nacional como Cosquín o Jesús María, Echegaray propuso una mirada particular. Consideró que las fiestas populares argentinas no deberían competir entre sí ni intentar reproducir los mismos formatos, sino aportar desde sus propias características.

Desde esa perspectiva, sostuvo que Jáchal cumple un papel definido dentro de ese escenario: contribuir a fortalecer la tradición como parte de la identidad argentina. Su valor, consideró, está precisamente en sostener una propuesta con características propias y una historia profundamente vinculada al departamento.

Para Echegaray, la Fiesta de la Tradición tiene por delante el desafío de seguir creciendo sin perder su esencia. Una celebración que puede incorporar nuevas formas de expresión, sumar públicos y adaptarse a los tiempos, pero que encuentra su razón de ser en aquello que la distingue: la historia, la memoria y el sentimiento de pertenencia de todo un pueblo.