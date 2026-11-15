Analia Salguero: de escribana a empresaria del combustible, su relación con el cáncer y el próximo objetivo con perfil solidario

De lo que estudiaste, ¿supongo que algo te ayuda o no?
-No, por supuesto. Fue una súper ayuda haber pasado por una universidad. La experiencia universitaria definitivamente te abre la cabeza a muchas cosas y yo creo que gran parte de haberme podido desarrollar como empresaria ha tenido que ver con la profesión. Tener el conocimiento del derecho que es tan rico y tan amplio para poder entender tantas cosas.
Y trabajás con tu familia, con tus hermanas, ¿cómo es eso?
-Creo que las empresas familiares son tan difíciles como la familia. Uno en la empresa familiar no deja de ser familia. Entonces seguramente no es sencillo, más allá de que nosotros lo tenemos muy organizado.
Somos socios, no solo las hermanas, sino también con mi cuñado y mi mamá todavía participa, así que la verdad es que es dinámico, divertido, por supuesto es difícil, pero funciona como directorio realmente y ya después de tantos años hemos logrado pasar por distintos momentos hasta que uno se organiza.
Porque al principio quizás es porque 'es mi idea', porque 'es tu idea', y después ya un directorio se puede perfectamente conducir y tener estructuras que son afines a ese directorio.
24 años pasaron, ¿no?
-La verdad que mucho tiempo.
¿Crees que el fue el legado de tu papá, fue el destino, no te quedó otra y lo tuviste que hacer, pero le fuiste agarrando el gustito a lo largo del camino?
-Mirá, seguro que el destino me puso en este lugar. Ahora, yo siempre creo que uno puede elegir. Creo que cada día se convirtió en una propuesta encantadora que me atrapó y que me permitió integrar mis conocimientos adquiridos en la universidad y después poder ir haciendo la experiencia que cada cosa me empezó a sumar: la actividad institucional, tener que aprender rápido porque ya iba a destiempo con gente en el rubro que era mucho más grande que yo.
Creo que eso que eso fue muy enriquecedor, tener que hacerlo como exigida.
¿Cómo encontrás tu identidad en ese camino que inicialmente no era el que habías elegido y que además todo era cosa de hombres en el rubro?
Super masculino. O sea, es que me pasaba al principio que cuando llegaba a una reunión con alguna petrolera o con algún proveedor nuevo, me decían, "¿Y el dueño?" No, no, soy yo la dueña. Imagináte que no era solo ser mujer, sino que era muy chica. De hecho, a mí no me preocupaba ser mujer. Tuve la suerte de nacer en un momento donde la mujer ya tenía su lugar, quizás por todas aquellas que han tenido que luchar para tenerlo. Creo que hoy en día solo tenés que querer hacerlo. Hay mujeres que conducen un camión, que conducen un avión, que hacen cosas mucho más loables que conducir una empresa, o el rubro de los combustibles, que es muy masculino, pero encontré mi lugar fácilmente como mujer.
No es que te ha costado tanto...
-No, no me ha costado. Probablemente mi forma de ser, mi personalidad me lo ha permitido. Yo soy fácil para sociabilizar y además porque, insisto, solo creo en las capacidades. Nunca me pregunté si porque era hombre o porque era mujer. Para mí sos capaz o no sos capaz.
Cuando asumiste el rol de la presidencia de la Cámara de Expendedores de Combustible, ¿tuviste algún prejuicio o fue más natural para vos?
-La Cámara sí que era todo un tema porque había estado conducida por todos estos que eran contemporáneos a mi papá, y hasta más grande que él.
Y estuviste un montón de tiempo...
-Sí, tres periodos consecutivos, fue un montón de tiempo. Yo me había puesto a trabajar en ese momento cuando el presidente era Bernardo Turcumán. Y bueno, nos hicimos muy amigos y la verdad que él ha sido muy generoso siempre con sus conocimientos y me empezó a dar vuelo y a creer en mí, que yo podía hacerlo igual o mejor que él. La verdad es que alguien que te hacía de tutor de esa manera y que fuera tan generoso, fue como invertir los lugares.
Él permitió que yo pasara a ocupar el primer lugar y él siempre se mantuvo muy cerca como mi secretario y tesorero para para poder acompañarme. Estuve muy bien cuidada.
Más allá de que no tenías a tu papá al lado, que seguramente te acompañaba desde algún lugar, qué bueno que hayas podido encontrar a esa persona...
-Fue realmente una ocasión de encontrarnos en la vida porque la verdad es que para muchas cosas a veces necesitás que alguien te diga si está bien o está mal, y alguien que tiene tanta experiencia en el rubro, inclusive después para poderme unir a la petrolera que representamos ahora, fue una gran carta de presentación. Alguien como él que había hecho las cosas tan bien y que me abra el camino.
¿Cuál es la faceta que no se ve de Ana?
-Un montón. Yo soy super mandada. Cuando se me ocurre alguna idea soy super testaruda hasta que la logro. Eso pasó cuando pudimos abrir lo que era la Estación del Sol. Una esquina que estaba super abandonada hacía muchos años y que muchos empresarios habían intentado reabrirla esa esquina y no se lograba. Y todo el mundo me decía, "Ni te gastes, no vas a poder."
Pero para qué me decían ni te gastes, era como si me dijeran "Metele, que es tuya". La verdad es que después que pasó el día, que lo logramos, hicimos un acuerdo en su momento con el propietario que era Lucas Dibella, que un divino, y que ha funcionado también, él tiene todas las locales comerciales y nosotros la explotación de la estación, somos muy buenos vecinos. Después del minuto donde lo estábamos inaugurando y era un montón de gente, yo veía toda la gente que conocía en el escenario y decía “¿qué hice? ¿por qué hago estas cosas? Este monstruo”.
Pero qué gratificante, porque atrás de cada persona que depende o no de vos, porque es así, hay una familia y hay una persona que siente, que tiene sus problemas, como les pasa a todos, pero qué es pensar también, ¿no me puedo equivocar?
-No, eso desde lo personal. Al haber familia, vos me preguntaste si era difícil trabajar, creo que por ahí tiene mala prensa eso. Debe ser difícil siempre coordinar con uno que no es familia también.
Ahora, en lo particular en esta familia hubo como muchas miradas distintas y en esto nosotras somos todas profesionales, entonces, a lo mejor, por ejemplo, hasta mi hermana Carolina que no trabaja en la empresa daba siempre una mirada desde la comunicación. O por ahí quien estaba vinculado a la construcción, lo hacía desde la construcción. Hasta mi cuñado que también es empresario relacionado con la vitivinicultura daba toda una mirada de cómo es.
Cuando te da miedo es cuando de repente venís y tirás la bomba donde decis ¿qué les parece si hacemos una estación nueva? La verdad no era un buen momento para invertir, no había nada de financiamiento, eran fondos propios, eran inversiones costosas. Creo que hemos tenido padres que han sido muy fan de estos hijos. Entonces, ha habido siempre un “qué genial, qué buena idea”. A mi mamá nunca le parece loco lo que le estás proponiendo. Y creo que cuando tus padres creen en vos no hay techo. Si ellos creyeron, qué puede salir mal.
Siempre hay otros caminos, hay muchísimos...
- Yo siempre cuento la misma anécdota que uno de mis sobrinos estaba enojadísimo porque íbamos a hacer otra estación. Que para qué la queríamos, para no tener tiempo para viajar, para no poder hacer nada y tener que trabajar. Toda una filosofía desarrollada en por qué no había que hacerla, y yo le había hecho todo un desarrollo donde cuando uno es empresario ya empiezan a jugar otras cosas.
Ya no lo hacés para qué te vaya bien a vos cuando adquiriste tus objetivos, que ya los hemos podido cumplir, si no un poco la responsabilidad social de tener que generar para otro también y darles trabajo a tantas personas cada vez que vuelves a invertir y en una provincia noble como San Juan, nosotros siempre nos ha gustado invertir acá. Yo creo que acá está todo por hacer, y que además siempre hemos sido muy bien recibidos, en las intendencias, con el gobierno y ni que hablar del apoyo desde lo privado, desde la compañía Shell, ha habido mucho apoyo para que nosotras podamos este continuar este invirtiendo.
Atravesaste una enfermedad, ¿en algún momento te permitiste parar?
-No, no me lo permito. Cuando yo me enfermé era cáncer. Y el cáncer asusta a cualquiera. Sin embargo, no podía relacionar esa enfermedad conmigo, porque yo me sentía bien, entonces no podía relacionarlo. Entonces por ahí la gente me decía, "Qué fuerza que tiene”, y yo la verdad es que yo no me sentía para nada enferma.
Primero que tuve un médico buenísimo que me hizo entender que esto iba que tener que llevarlo y aprender a vivir, a cambiar la cabeza con esto. Entonces dejé de pelear con eso y más bien me amigué. No sé si la gente lo puede entender a veces, pero a mí el cáncer me enseñó muchas cosas, entre esas es que cuando uno quiere algo no hay obstáculos, ni el cáncer, uno tiene que intentar pasarla bien hoy y siempre.
Y intenté que sea como parte de mi vida eso, la pasé lo menos mal posible, no significa que sea lindo ni mucho menos, pero creo que cuando uno pone esa actitud las cosas salen mejor y no tengo la sensación de que se haya perdido ese tiempo en mi vida.
No sé parar, pero también considero que si paro la paso peor. A mí me gusta estar en actividad y estar generando. Creo que va porque si yo te pudiera decir cuál es mi cualidad, soy muy creativa. Entonces, creo que lo hago en cada proyecto que puedo empezar y lo creativo empieza a jugar, cómo se hace, cómo no se puede hacer, qué se puede cambiar, qué y eso me entretiene.
Siempre te veo con una sonrisa, pero ¿tenés miedos?
-Sí, claro que tengo miedos. Económicamente este momento era complicado para invertir. Yo no empecé tan decidida como otras veces. Ya estaba iniciado porque esto venía de un proyecto fallido que iba a ser una estación hacia el oeste de la provincia y finalmente terminó siendo al este.
Estamos hablando de Punto Este que inauguran en tiempo récord...
-La verdad que ha sido muy rápido. Hemos trabajado con una consultora buenísima que ha hecho todo súper en tiempo y en forma y nos ha ayudado a poder llegar también. Ha sido un estrés enorme llegar a cumplir con todas las habilitaciones, es todo un tema.
Y si no hubieses tenido por ejemplo el legado de tu papá, esa otra Analía, ¿hubiese sido escribana?
- Seguro que escribana y más más cosas. Siempre digo que es como que no puedo pensar solo en una cosa, inmediatamente me sale la posibilidad de generar algo paralelo. De hecho, no creo que me vaya a dedicar solo a esto en la vida, siempre estoy armando cosas a los costados. A veces no son solo cosas económicas. De repente se me ocurre que voy a escribir. Amo el Derecho, así que me parece que me hubiese dedicado, de lleno, seguramente también ahí.
No solamente le das muchísimo trabajo a muchas personas, sino que también apostás por San Juan...
-Yo creo que es lo lindo de ver que gente y, ni te digo cuando un empleado pudo escalar, irse a otra cosa o cuando se vuelve emprendedor.
Ahora me tocó saludar una chica que se iba con su proyecto personal. Es lindo, es satisfactorio ver que la gente pueda crecer. En el rubro de las estaciones de servicio da trabajo a muchas personas, son trabajos lindos.
Esto de trabajar en grupo genera una cosa energéticamente bastante buena y la verdad que hay gente que siempre se la ve más bien contenta trabajando.
Recién decías de los objetivos. Inauguran ahora en diciembre, ¿qué sigue después de eso?
-El objetivo de la empresa era poder tener los cuatro puntos cardinales de San Juan. Están cumplidos los objetivos, si no sería un poco empezar a competir con nosotros mismos por lo menos en lo que es el anillo de la circunvalación. De todas formas, creo que hay todavía mucho para hacer de la mano de la minería o de la mano de los lubricantes, los aceites.
Tenemos. en el camino de comercializar el combustible, nuestro propio transporte. Y también hace un tiempo empezamos a asesorarnos para ver hacia dónde más hay que mirar. Hacia la construcción, hay que mirar hacia qué tipo de inversiones y demás y bueno, en ese descubrimiento estamos todavía para ver para dónde seguir.
¿Podés decir entonces que sos o te sentís una persona exitosa?
-Siento que somos una empresa de éxitos. La verdad es que creo que nada se hace solo. Creo que cada uno ha traído su mirada, una de mis hermanas es fanática del gasto, la otra le gusta proyectar, cada uno ha ido poniendo su parte y eso creo que nos ha convertido en un grupo exitoso.
Te voy a dar ahora tres palabras, vos me tenés que dar conceptos. Si te digo familia, ¿qué me dirías?
-La familia es todo. Creo que cuando uno tiene una buena familia tiene un tesoro
¿Sobre la profesión?
Es una herramienta fabulosa para llegar a donde quieras llegar.
¿Y el futuro?
-Para mí siempre es esperanzador, cuando uno tiene planes, proyectos y cosas que todavía están pendientes, es bueno.
Yo te contaba que me tocó empezar un poco joven. Entonces no estoy tan vieja todavía y ya están incorporándose las nuevas generaciones, así que quizás ya también empieza a llegar el momento de empezar a buscar proyectos por ahí lo mejor más personal porque en toda empresa familiar en algún momento tienen que empezar los proyectos personales para dar lugar a las nuevas generaciones.
Si fuese algo de la familia, por ejemplo, ¿que siga haciendo del del rubro combustible o no?
-Creo que del rubro combustible seguro, porque ya hemos hecho una apuesta muy fuerte, pero se me ocurre que tenemos que intentar trascender, ¿no? Buscar algo más que complemente la condición, en algún momento evaluamos la hotelería.
¿Qué le dirías a esa Ana de 23 años que tuvo, después de perder a alguien tan querido, encontrarte con seguir su legado?
-Para empezar le diría que era un inconsciente, porque realmente creo que a veces la gente va a ser decir “qué audaz, qué valiente”. Es una inconsciencia total, no tenés ni idea de lo que estás haciendo y te tirás a la pileta, y una vez que está en el camino, hay un hay un factor suerte que no sé, una vuelta leí que la suerte era el punto de donde converge la oportunidad y la formación y bueno, creo que un poquito es eso.
Hay un factor que te pones justo en el lugar y en el momento indicado y que uno pueda tomarlo. Tuvo que ver con esto que te digo, con que hayan creído en vos y que me viniera el legado.
Ya había incursionado como empresaria porque vivía en Mendoza, estudiaba en Mendoza y tenía locales de ropa en la feria persa. Entonces estaba asociada con mi papá, me prestaba la plata y me había puesto un local en la feria persa. Los vendí cuando me vine a San Juan. Después estuve muchos años casada con un mendocino, así que iba y volvía mucho porque siempre estuve trabajando en San Juan.
¿El primer trabajo?
-El primero despachar. De hecho, cuando éramos chiquitas a mi papá le encantaba decir que teníamos que trabajar ahí y trabajábamos despachando el combustible cerca de las fiestas siempre.
¿Cómo te gustaría retirarte?
-La verdad que me super emociona cuando veo como están mis sobrinos. Tengo muchos sobrinos, algunos han tomado distintos caminos, pero a otros les interesa la empresa y cuando ya empecé a ver que ponía en sus pies me parecía bueno poderse retirar sabiendo que esto sigue siendo el legado para alguien y la intención de seguirlo trabajando para alguien.
Así que, para empezar, siento que cuando me toque moverme de mi lugar, me muevo en paz, me muevo sabiendo que esto va a ser todavía capaz que más grande que lo que uno pudo haber hecho. Con las nuevas tecnologías y la cabeza es seguro que hay un montón.
Con las nuevas tecnologías es como como que hay tanto para hacer, tanto por aprender, tantas cosas que pueden sumar y dar herramientas para poder crecer en cualquier rubro, ¿no?
-Confío plenamente que pueda ser mejor. Lo charlaba el otro día con mi hermana Caro y le decía, "Creo que el paso que le falta a la empresa es poder armar una fundación”, poder canalizar algún nicho que esté desprotegido de la sociedad y trabajar sobre eso. Me parece que para poder formar gente sería como como una buena herramienta, así que seguramente por ahí me van a llevar los caminos y me van a encontrar.
Para terminar, Ana, ¿qué dirías de esta foto?
-Esto es en Costa Rica, fue en un Congreso que me habían invitado a disertar de GNC específicamente. Me impresionó mucho. Me habían recibido muy bien como la que iba a orar por Argentina. No sabes lo difícil que es explicarle a esta gente por todos los momentos que había pasado el combustible en la Argentina, para explicarle la historia del GNC.
Fue tremendo porque yo terminé emocionada de contar tantas cosas que nos ha pasado como país. Fue súper super rico; me había preparado mucho para ese momento. Fue muy interesante.