    • 15 de noviembre de 2026 - 08:29

    Domingo cálido y con lluvias en la noche: así estará el domingo 15 de noviembre en San Juan

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la jornada tendrá una máxima de 34°C.

    Después del cambio del tiempo, cuándo volverá el calorcito a San Juan
    Después del cambio del tiempo, cuándo volverá el calorcito a San Juan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El panorama meteorológico para este domingo 15 de noviembre en San Juan muestra un escenario dominado por el calor y posibilidad de lluvias hacia la noche.

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    El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla que la nubosidad persistirá a lo largo de todo el día. Si bien durante las primeras horas la probabilidad de lluvias se mantuvo baja, el panorama se complejiza con el correr de las horas: hacia la tarde y la noche no se descartan chaparrones ni tormentas aisladas en sectores del valle y zonas aledañas.

    La temperatura mínima será de 20°C y la máxima se ubicara en los 34°C.

    En cuanto al régimen eólico, el SMN anticipa vientos leves que oscilarán entre los 6 km/h y 16 km/h, rotando hacia el sector sudeste sobre el cierre de la jornada, lo que comenzará a preparar el terreno para un leve alivio térmico de cara a los próximos días. La humedad relativa se mantiene en niveles moderados a altos, rondando un promedio del 54%, lo que acentúa la sensación de calidez en el ambiente.

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