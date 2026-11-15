Domingo cálido y con lluvias en la noche: así estará el domingo 15 de noviembre en San Juan

El panorama meteorológico para este domingo 15 de noviembre en San Juan muestra un escenario dominado por el calor y posibilidad de lluvias hacia la noche.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la jornada tendrá una máxima de 34°C.
El panorama meteorológico para este domingo 15 de noviembre en San Juan muestra un escenario dominado por el calor y posibilidad de lluvias hacia la noche.
El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla que la nubosidad persistirá a lo largo de todo el día. Si bien durante las primeras horas la probabilidad de lluvias se mantuvo baja, el panorama se complejiza con el correr de las horas: hacia la tarde y la noche no se descartan chaparrones ni tormentas aisladas en sectores del valle y zonas aledañas.
La temperatura mínima será de 20°C y la máxima se ubicara en los 34°C.
En cuanto al régimen eólico, el SMN anticipa vientos leves que oscilarán entre los 6 km/h y 16 km/h, rotando hacia el sector sudeste sobre el cierre de la jornada, lo que comenzará a preparar el terreno para un leve alivio térmico de cara a los próximos días. La humedad relativa se mantiene en niveles moderados a altos, rondando un promedio del 54%, lo que acentúa la sensación de calidez en el ambiente.