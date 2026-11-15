Domingo cálido y con lluvias en la noche: así estará el domingo 15 de noviembre en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la jornada tendrá una máxima de 34°C.

El panorama meteorológico para este domingo 15 de noviembre en San Juan muestra un escenario dominado por el calor y posibilidad de lluvias hacia la noche.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla que la nubosidad persistirá a lo largo de todo el día. Si bien durante las primeras horas la probabilidad de lluvias se mantuvo baja, el panorama se complejiza con el correr de las horas: hacia la tarde y la noche no se descartan chaparrones ni tormentas aisladas en sectores del valle y zonas aledañas.

La temperatura mínima será de 20°C y la máxima se ubicara en los 34°C.