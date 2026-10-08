    • 8 de octubre de 2026 - 11:31

    Soledad Pastorutti, el plato fuerte de la 65 Fiesta de la Tradición, en Jáchal

    En conferencia de prensa, el intendente Matías Espejo dio detalles de la próxima edición de la celebración.

    La Fiesta de la Tradición tendrá como estrella principal a La Sole

    La Fiesta de la Tradición tendrá como estrella principal a La Sole

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    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

    La Fiesta de la Tradición celebra sus 65 años con un despliegue cultural en Jáchal. Durante tres jornadas, la cuna del folclore sanjuanino vibrará con grandes referentes de la música nacional: Soledad Pastorutti será la gran figura de la edición 2026. Junto a ella, destacados talentos nacionales, provinciales y locales.

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    Tres noches a puro folclore y emoción

    Jáchal ya se prepara para vestir sus calles de gala en una edición muy especial. Sanjuaninos y visitantes de todo el país se darán cita durante los días 7, 13 y 14 de noviembre, en una celebración que rinde tributo a las raíces, la identidad y la cultura folclórica.

    La festividad dará inicio el sábado 7 de noviembre en el corazón del departamento, la Plaza San Martín, que se convertirá en el escenario de una apertura popular repleta de música, danzas y encuentro comunitario.

    Posterior a la jornada inaugural, la celebración se trasladará a su icónico santuario natural: el Anfiteatro Buenaventura Luna, donde el viernes 13 y sábado 14 de noviembre se vivirán las veladas centrales bajo las estrellas jachalleras, que incluyen el siempre emocionante Fogón de los Arrieros, y la presencia de la nueva Paisana Nacional de la Tradición.

    Soledad Pastorutti y la grilla de invitados

    Para esta edición especial de aniversario, la organización ha reunido una cartelera artística que abarca diversos estilos y generaciones del folclore argentino. Entre las figuras nacionales confirmadas se destacan:

    • Soledad Pastorutti

    • Sergio Galleguillo

    • Christian Herrera

    • Canto 4

    • Juanjo Abregú

    • Carafea

    • Las Voces de Orán

    • Julio Zalazar

    A este desfile de consagrados se sumará una calificada nómina de artistas locales y provinciales, quienes tendrán la oportunidad de desplegar todo el talento, el sentir y la poesía de la tierra sanjuanina ante miles de espectadores.

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